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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مميزات مبادرة مشروعك وكيفية الحصول على القرض

مبادرة مشروعك
مبادرة مشروعك

تهتم وزارة التنمية المحلية بدعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ولذا تقدم لهم تمويلا وتسهيلات من خلال مبادرة مشروعك .

وعن خطوات التقديم للحصول على قرض من مبادرة مشروعك، لكلا من الشباب و المرأة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة في محافظاتهم .

- التوجه لأقرب وحدة محلية فى محافظاتهم وتقديم طلب لوحدة "مشروعك" للحصول على قرض من خلال البنوك المشاركة فى " مشروعك".
- تم  توفير 260 مقرا على مستوى 27 محافظة ،ويقدم تسهيلات للمتقدمين أهمها إصدار التراخيص المؤقتة  والموافقات.
- تقديم المعاملة الضريبية المبسطة للمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة .

وكان قد اكد  اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ان هدف مبادرة مشروعك هو إحداث تنمية اقتصادية محلية على مستوى كل محافظات مصر على مستوى النجوع والقرى والمدن ودفع عجلة الاقتصاد وتوفير وتشغيل أهلنا في جميع المحافظات المصرية.
ومشروعك هو أحد المبادرات الجادة التى استفادت  من المميزات التى تقدمها مبادرة البنك المركزى لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بعائد 5%.
وأكد وزير التنمية المحلية  أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"  نفذ 2000 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً خلال شهر ديسمبر 2021 فى مختلف محافظات الجمهورية بإجمالى قروض تصل إلى 400 مليون جنيه وساهم فى توفير 20 ألف فرصة عمل للشباب ، موجهاً القائمين على "مشروعك" بضرورة تكثيف حملات التوعية فى المحافظات بالمميزات والتسهيلات التى يقدمها البرنامج لتشجيع  الشباب على التقدم لتنفيذ مشروعات صغيرة خاصة مع أهمية تبنى هذه المشروعات التى تلبى إحتياجات سوق العمل وتبرز أفكار الشباب الإبداعية تساعد فى زيادة النمو الاقتصادى .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور فعال فى اقتصاديات جميع الدول المتطورة ، مؤكداً أن هذه المشروعات  هى العصب الرئيسى لاقتصاد أى دولة سواء متقدمة أو نامية لقدرتها على توفير فرص عمل مستدامة وزيادة التنوع الاقتصادي والتنافسية ، وبالتالى المساهمة بشكل مثالى فى حل مشكلات البطالة وقال أن وزارة التنمية المحلية تشجع الشباب فى المحافظات على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى مختلف المجالات حيث مشروعات إنتاجية وخدمية.

وأشار اللواء شعراوى إلى أن " مشروعك" هو أحد المبادرات الجادة التى استفادت  من المميزات التى تقدمها مبادرة البنك المركزى لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بعائد 5%، مؤكداً أن برنامج " مشروعك" نجح منذ انطلاقه فى توفير 1.3 مليون فرصة عمل للشباب فى مختلف المحافظات من خلال تنفيذ 188 ألف مشروع بإجمالى قروض تصل إلى 22.2 مليار جنيه.

مبادرة مشروعك وزارة التنمية المحلية المشروعات الصغيرة شعراوى النمو الاقتصادي

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