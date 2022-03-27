يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم، الأحد الموافق 27 مارس 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وسجلت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 27 – 3 – 2022 في البنك الأهلي المصري الآتي:

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي



سجل الدولار الأمريكي للشراء 18.28 جنيه، والبيع 18.38 جنيه.

وسجل اليورو للشراء 20.0733 جنيه، والبيع 20.286 جنيه.

الجنيه الإسترليني للشراء 24.0583 جنيه، والبيع 24.3057 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 14.5623 جنيه، والبيع 14.7441 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ للشراء 2.6981 جنيه، والبيع 22.7267 جنيه.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم





الكرون النرويجي للشراء 2.1047 جنيه، والبيع 2.1352 جنيه.

الكرونا السويدية للشراء 1.9381 جنيه، والبيع 1.9606 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 19.6264 جنيه، والبيع 19.8467 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 14.931 جنيه، والبيع 15.1663 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 13.7027 جنيه، والبيع 13.8512 جنيه.