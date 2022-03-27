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رئيس التحرير
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توك شو

القباج عن "مصر للأفضل":شهدنا تكريم سيدات لهن أثر يذكر لعطائهن المهني والشخصي

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي تعليقًا على قمة «مصر للأفضل» إن المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص وتكريمهم كمساهمين رائعين في اقتصاد مصر وتنمية الاقتصاد المحلي مسألة في غاية الأهمية  ولذلك مهم جدًا التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام والمجتمع المدني.


وأضافت "القباج" خلال حوارها المُذاع على فضائية " تن"، أن المسئولية الاجتماعية لا تقتصر فقط على الجزء المالي وإنما هناك جزء مسئول عن الاستدامة البيئية وخدمة المجتمع وغيرها من الجوانب الأخرى.


وأشارت وزيرة التضامن إلى أن اليوم شهد تكريم سيدات لهم إنجازات وأثر يذكر على مدار عطائهم المهني والشخصي، معقبة:" دي حاجة احنا سعداء بيها كسيدات ودائمًا ما تسعى القيادة السياسية في نصرة حقوق السيدات ".

 

واستطردت :" احنا انهادرة بنحضر التكريم مش بس كمسئولات في الحكومة ولكن كمشاركين في العملية التنموية بشكل عام"، مردفة:" انهاردة كرمنا عددا من الشخصيات أبرزهم الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة لعطائها الإنساني والاجتماعي وإقامتها لمستشفى الناس ومساهمتها في علاج الكثير من الأشخاص".
 

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