عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يستقبل السفير البلجيكي ويصطحبه في جولة على كورنيش النيل.. صور

محافظ المنيا والسفير
محافظ المنيا والسفير البلجيكي في جوله على الكورنيش

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم السفير فرانسوا كورنيه سفير دولة بلجيكا لدى القاهرة ، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.

 

استعرض محافظ المنيا مع سفير دولة بلجيكا أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها «عروس الصعيد»، من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بها، حيث أكد محافظ المنيا على حرص الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيق التنمية الشاملة في كل ربوع الوطن، وتحظى المحافظة بعدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية، من أهمها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تعد الأهم والأضخم في التاريخ، حيث يجري العمل في 192 قرية بخمس مراكز مدرجة في المرحلة الأولي.

 

واصطحب محافظ المنيا، السفير البلجيكي في جولة على ضفاف النيل بكورنيش مدينة المنيا ، حيث أكد السفير البلجيكي أن بلجيكا ومصر شريكان وثيقا ويتمتعان بصداقة وعلاقات قوية في العديد من المجالات، معربا عن إعجابه الشديد بمحافظة المنيا واصفا إياها بأنها "مدينة جميلة وتتمتع بالأمن والأمان" .

 

كما أشاد السفير بالنهضة الحديثة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تحققت إنجازات، تستوجب التوقف عندها لما تضمنته من مبادرات ومشاريع عملاقة.

 

ودعا محافظ المنيا إلى تعميق التعاون مع بلجيكا في كافة المجالات ومن أهمها قطاع السياحة، لوضع المنيا على الخريطة السياحية مرة أخرى حيث تضم المحافظة العديد من الحضارات التاريخية والمزارات السياحية منها دير السيدة العذراء بمركز سمالوط، وهو أحد المواقع المهمة التي مرت بها العائلة المقدسة وأقامت فيها أثناء رحلتها إلى مصر.

FB_IMG_1648380181906
FB_IMG_1648380181906
FB_IMG_1648380170079
FB_IMG_1648380170079
FB_IMG_1648380164981
FB_IMG_1648380164981
المنيا بلجيكا محافظ المنيا المشروعات القومية كورنيش النيل العذراء الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء اسامة القاضي السفير البلجيكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

كسر بالحوض وفقدان للوعي.. الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بحالة صحية حرجة

بتهمة التحرش.. اليوتيوبر أحمد حسن يواجه الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

محاكمة اليوتيوبر أحمد حسن بتهمة التحرش بفتاة .. اليوم

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

مباراة مصر والسنغال| 4 تغييرات متوقعة في تشكيل منتخب مصر.. ومفاجأة في خط الهجوم

دعاء لا يرد صاحبه.. ردده في هذا الوقت واطلب من الله حاجتك

موضوعات متعلقة

بمشاركة 9 جامعات.. قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بـ"طب المنيا" ينظم مؤتمره العلمي الرابع

ترشيحاتنا

جوجل تحظر تطبيق شهير لأندرويد من متجرها.. احذفه من هاتفك فورا

فوائد مشروب التمر الهندي.. للمعدة والمفاصل

تعرف على الفرق والمميزات والعيوب بين الدفع الأمامي والخلفي

أفضل دعاء في رمضان مستجاب .. هدي نبوي لا يفوتك

انسحاب وحدات من الجيش الروسي عبر تشرنوبيل إلي بيلاروسيا

شاهد... الفائزون في برنامج "الدوم" يبدأون العمل بقناة إكسترا نيوز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء.. وهندي يبتكر جهاز أشعة X-Ray في المنزل

بدل الكانز.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء مقابل الحلوى

بعد سقوطه في بئر عميقة.. السلطات الهندية تنجح في إنقاذ غزال

فيديو

موفي ستار.. تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2022

بسيطة ورقيقة.. كيف ظهرت شام الذهبي ابنة أصالة في حفل زفافها

ريان ثاني.. سقوط طفل في بئر بالإمارات| فيديوجراف

وزير الدفاع: الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ