محافظ المنيا يستقبل السفير البلجيكي ويصطحبه في جولة على كورنيش النيل.. صور

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم السفير فرانسوا كورنيه سفير دولة بلجيكا لدى القاهرة ، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.

استعرض محافظ المنيا مع سفير دولة بلجيكا أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها «عروس الصعيد»، من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بها، حيث أكد محافظ المنيا على حرص الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيق التنمية الشاملة في كل ربوع الوطن، وتحظى المحافظة بعدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية، من أهمها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تعد الأهم والأضخم في التاريخ، حيث يجري العمل في 192 قرية بخمس مراكز مدرجة في المرحلة الأولي.

واصطحب محافظ المنيا، السفير البلجيكي في جولة على ضفاف النيل بكورنيش مدينة المنيا ، حيث أكد السفير البلجيكي أن بلجيكا ومصر شريكان وثيقا ويتمتعان بصداقة وعلاقات قوية في العديد من المجالات، معربا عن إعجابه الشديد بمحافظة المنيا واصفا إياها بأنها "مدينة جميلة وتتمتع بالأمن والأمان" .

كما أشاد السفير بالنهضة الحديثة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تحققت إنجازات، تستوجب التوقف عندها لما تضمنته من مبادرات ومشاريع عملاقة.

ودعا محافظ المنيا إلى تعميق التعاون مع بلجيكا في كافة المجالات ومن أهمها قطاع السياحة، لوضع المنيا على الخريطة السياحية مرة أخرى حيث تضم المحافظة العديد من الحضارات التاريخية والمزارات السياحية منها دير السيدة العذراء بمركز سمالوط، وهو أحد المواقع المهمة التي مرت بها العائلة المقدسة وأقامت فيها أثناء رحلتها إلى مصر.

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