بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 74.5 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشر السوق العام 5. 74 نقطة، ليبلغ مستوى 22. 8117 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 93. 0 في المئة. وتم تداول 309 ملايين سهم عبر 12951 صفقة نقدية، بقيمة 87 مليون دينار (نحو 8. 295 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 19. 29 نقطة، ليبلغ مستوى 92. 6251 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 47. 0 في المئة، من خلال تداول 173 مليون سهم عبر 6029 صفقة نقدية، بقيمة 5. 25 مليون دينار (نحو 8. 86 مليون دولار) وفق صحيفة القبس الكويتية.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4. 94 نقطة، ليبلغ مستوى 56. 9020 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 06. 1 في المئة.