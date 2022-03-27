السعودية.. قرار جديد بتطبيق المرحلة الثانية من توطين عدة وظائف غدا

أعلنت المملكة العربية السعودية عن دخولها المرحلة الثانية من توطين التموينات والأسواق المركزية ودخولها حيز التنفيذ غداً الاثنين، حيث يقتصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 100% في مهن "مشرف قسم".

ووفقًا لقناة "العربية"، تقصر المرحلة العمل في منافذ البيع بنسبة 50% من مجموع العاملين في مهن مدير قسم ومساعد مدير فرع ومدير فرع.

ويشمل قرار توطين التموينات والأسواق المركزية جميع التموينات التي لا تقل مساحتها عن 300 متر مربع، والأسواق المركزية التي لا تقل مساحتها عن 500 متر مربع.

وفي المرحلة الأولى تم قصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 100% في مهن (محاسب زبائن، ومشرف صناديق المحاسبة، وخدمة العملاء "علاقات العملاء / الأمانات")، وقصر العمل في منافذ البيع على السعوديين بنسبة 50% من مجموع العاملين في مهنة (مشرف قسم).

تأتي هذه القرارات انطلاقاً من حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على توفير فرص عمل جديدة محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.