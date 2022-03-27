زى النهاردة.. الأهلي يصعد إلى دور الـ 16 بأبطال الكئوس

نوستالجيا

شهد يوم الجمعة الموافق 27 مارس عام 1992 فوز النادى الأهلي على فريق ليوباردز بطل كينيا بهدفين نظيفين علي ستاد القاهرة.

وذلك في إياب دور ال32 لبطولة أبطال الكئوس، وصعد الشياطين الحمر إلي دور الـ16 بمجموع 3-2 للمباراتين.

أيمن شوقي سجل في منتصف الشوط الأول في الدقيقة 27 بينما محمد رمضان سجل هدف تعزيز الفوز في الدقيقة 45 من الشوط الثاني .

وجاءت تشكيلة المارد الأحمر: أحمد شوبير / علاء عبد الصادق / حمادة صدقي / هادي خشبة / ربيع ياسين / عمرو أنور / محمد عبد الجليل / أسامة عرابي / محمد رمضان / طارق خليل / أيمن شوقي.

وفي يوم السبت الموافق 27 مارس عام 1993 تعادل النادي الأهلي في دار السلام مع بامبا بطل تنزانيا بدون أهداف.

وأقيمت المباراة في إياب دور ال32 لبطولة أبطال الكئوس ويصعد الي دور ال 16 بمجموع 5_0 للمباراتين.

وضمت تشكيلة النادى الأهلى كل من : أحمد شوبير / إبراهيم حسن / مشير حنفي / تامر حفني / محمد يوسف / هادي خشبة / أحمد فهمي / محمد عبد الفتاح كفتة / أسامة عرابي / وليد صلاح الدين / طارق خليل / محمد رمضان / حسام حسن.