محلل سياسي: إتاحة السلع وتوفيرها يردع التجار المتلاعبين بالأسعار

رفض الدكتور كريم العمدة المحلل السياسي، مقترح اعتبار التلاعب في أسعار السلع الغذائية “جريمة مُخلة بالشرف”، منوها بأن هذا الأمر ليس الأساس في الردع أو المنع.

وتابع العمدة في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الجرائم المخلة بالشرف هي التي لها علاقة بالسرقة او التحرش او الاختلاس وغيرها، مضيفا:" كان الممكن ان يكون الامر تغليظ العقوبة او زيادة الغرامة اما اعتبارها جريمة مخلة للشرف أمر غير منضبط".

ولفت الدكتور كريم العمدة إلى ان ردع التجار المستغلين للظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، يكون عن طريق الاتاحة للسلع وتوفيرها في الأسواق، لأنه بحدوث هذا الأمر إذا رفع التاجر سعر السلعة؛ لن يقوم أحد بالشراء منه.

وتقدمت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين، لإعادة النظر في واقعة التلاعب في أسعار السلع والمواد الغذائية، واعتبارها بمثابة جريمة مُخلة بالشرف تستوجب عقوبات مشددة لتحقيق الردع المرجو.