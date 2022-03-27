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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نائب وزير السياحة:سنشهد زيادة كبيرة من السوق السويسري بعد افتتاح المتحف المصري

صدى البلد

عقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعاً  مع ممثلي القطاع السياحي المهني بالسوق السويسري، حيث حضره عدد من ممثلي كبرى منظمي الرحلات وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها نائب الوزير مع ممثلي القطاع السياحى من الدول المختلفة في ضوء حرص الوزارة على التواصل مع الأسواق المصدرة للسياحة لمصر للعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق.

وشارك في الاجتماع السفير وائل جاد سفير مصر لدى سويسرا، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في برلين بألمانيا والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة.

واستهلت نائب الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية السوق السويسرى للسياحة المصرية وأنه كان من أوائل الأسواق التي وفدت منها حركة سياحية عقب استئناف مصر لحركة السياحة الوافدة إليها منذ يوليو 2020، وأضافت أن السائح السويسرى يتميز بتفضيله لتنويع أنشطته السياحية من ثقافية وشاطئية وغيرها وهو ما يستطيع الاستمتاع به خلال زيارته للمقصد المصرى.

وأشارت إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لاستئناف الحركة السياحية الوافدة إليها تدريجيا والتي ارتكزت بشكل رئيسي على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة العاملين بالقطاع السياحى والسائحين والمواطنين، مشيرة إلى استمرار مصر في تطبيق هذه الإجراءات بكل صرامة.

كما تحدثت نائب الوزير خلال الاجتماع  عن استضافة مصر لمؤتمر الاطراف السابع والعشرين لاتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ " Cop 27 " في مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم والتطور الذى تشهده شرم الشيخ للتحول إلى مدينة خضراء.

وعن افتتاح المتحف المصرى الكبير، أوضحت نائب الوزير أنه سيكون حدثا استثنائيا وأنه من المتوقع أن يبهر العالم نظرا لأهمية المتحف والكنوز الأثرية التي يحويها.

كما تم خلال الاجتماع بحث إمكانية إدراج مدينتي مطروح وطابا في البرامج السياحية التي ينظمها منظمي الرحلات بالسوق السويسري إلى مصر نظرا لما تزخر به هذه المقاصد من منتجات وأنشطة سياحية متنوعة إلى جانب العديد من الفنادق المتميزة.

ومن جانبه، أشاد السفير وائل جاد بحرص وزارة السياحة والآثار على التواصل مع السوق السويسرى مؤكدا على التعاون المستمر والوثيق مع الوزارة لجذب حركة أكبر من هذا السوق الهام.

كما أشار ممثلو الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفتي المنشآت الفندقية وشركات ووكالات السفر والسياحة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية رفع كفاءة البنية التحتية لغالبية الفنادق لاستقبال السائحين.

ومن جانبهم أكد الجانب السويسرى على أهمية المقصد السياحي المصرى وأن الطلب عليه يشهد تزايدا مستمرا، كما أشادوا بالتجربة المصرية الرائدة في استئناف السياحة الوافدة، وأوضحوا أن السائح السويسرى يشعر بالأمان في مصر خاصة فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما أعربوا عن رغبتهم في زيادة البرامج السياحية إلى الأقصر والاستمتاع بمنتج السياحة النيلية، وأكدوا أنه من المتوقع أن تشهد الحركة السياحية من السوق السويسرى زيادة كبيرة بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير.

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