قبل القمة.. وزير الخارجية يحضر مأدبة عشاء رسمية في النقب

مع نظرائه من البحرين والإمارات والمغرب

أعلنت وزارة الخارجية، عن أن سامح شكري حضر، مساء اليوم الأحد، إلى جانب وزراء خارجية الإمارات والبحرين والمغرب مأدبة رسمية أقامها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في تل أبيب، قبيل اجتماع في النقب الإسرائيلي.

وبحسب وزير الخارجية الاسرائيلي، يائير لابيد، عبر حسابه الرسمي على تويتر، فقد تم إبلاغ الوزراء العرب بالهجوم الانتحاري الذي وقع في مدينة الخضيرة ليلة الأحد حيث قتل إسرائيليان وأصيب 10 آخرون على يد مسلحين من عرب إسرائيل متنكرين في زي حراس أمن.



وأوضح لابيد أن الوزراء أدانوا الهجوم وقدموا تعازيهم لأسر الضحايا، وتمنوا الشفاء العاجل للمصابين.

ووصل شكري إلى تل أبيب في وقت سابق اليوم للمشاركة في اجتماع مع وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل.

وبعد وصوله إلى إسرائيل، التقى شكري حتى الآن مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة وزير الخارجية الإسرائيلي للانضمام إلى لقاء في النقب مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ويائير لابيد ونظرائهما من البحرين والمغرب والإمارات العربية المتحدة.

وعلى حسابه على تويتر، وصف لابيد قمة النقب، التي تمتد حتى يوم الإثنين، بأنها 'قمة دبلوماسية تاريخية'.

وعرض أعلام مصر، أول دولة عربية تعيد تشكيل إسرائيل عام 1977 ، وكذلك أعلام المغرب والإمارات والبحرين ، وهي ثلاث دول من بين أربع دول وقعت اتفاقات إبراهيم مع إسرائيل عام 2020.

ولم يذكر إعلان لابيد أي تفاصيل عن جدول الأعمال. ومع ذلك ، قال مسئولون أمريكيون إن تبديد مخاوف إسرائيل بشأن اتفاق نووي وشيك مع إيران ومناقشة النقص العالمي المحتمل في القمح الناجم عن حرب أوكرانيا سيتصدران جدول الأعمال.