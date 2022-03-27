عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مع نظرائه من البحرين والإمارات والمغرب

قبل القمة.. وزير الخارجية يحضر مأدبة عشاء رسمية في النقب

وزير الخارجية يحضر
وزير الخارجية يحضر مأدبة عشاء رسمية مع نظرائه قبل قمة النقب

أعلنت وزارة الخارجية، عن أن سامح شكري حضر، مساء اليوم الأحد، إلى جانب وزراء خارجية الإمارات والبحرين والمغرب مأدبة رسمية أقامها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في تل أبيب، قبيل اجتماع في النقب الإسرائيلي.

وبحسب وزير الخارجية الاسرائيلي، يائير لابيد، عبر حسابه الرسمي على تويتر، فقد تم إبلاغ الوزراء العرب بالهجوم الانتحاري الذي وقع في مدينة الخضيرة ليلة الأحد حيث قتل إسرائيليان وأصيب 10 آخرون على يد مسلحين من عرب إسرائيل متنكرين في زي حراس أمن.


وأوضح لابيد أن الوزراء أدانوا الهجوم وقدموا تعازيهم لأسر الضحايا، وتمنوا الشفاء العاجل للمصابين.

ووصل شكري إلى تل أبيب في وقت سابق اليوم للمشاركة في اجتماع مع وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل.

وبعد وصوله إلى إسرائيل، التقى شكري حتى الآن مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة وزير الخارجية الإسرائيلي للانضمام إلى لقاء في النقب مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ويائير لابيد ونظرائهما من البحرين والمغرب والإمارات العربية المتحدة.

وعلى حسابه على تويتر، وصف لابيد قمة النقب، التي تمتد حتى يوم الإثنين، بأنها 'قمة دبلوماسية تاريخية'. 

وعرض أعلام مصر، أول دولة عربية تعيد تشكيل إسرائيل عام 1977 ، وكذلك أعلام المغرب والإمارات والبحرين ، وهي ثلاث دول من بين أربع دول وقعت اتفاقات إبراهيم مع إسرائيل عام 2020.

ولم يذكر إعلان لابيد أي تفاصيل عن جدول الأعمال. ومع ذلك ، قال مسئولون أمريكيون إن تبديد مخاوف إسرائيل بشأن اتفاق نووي وشيك مع إيران ومناقشة النقص العالمي المحتمل في القمح الناجم عن حرب أوكرانيا سيتصدران جدول الأعمال.

مصر الخارجية إسرائيل سامح شكري وزير الخارجية الولايات المتحدة المغرب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

٣٤ درجة مئوية.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة مع بداية شهر رمضان

التموين: أسعار الدواجن تنخفض قبل رمضان.. تفاصيل

الحكومة: عودة تدريجية لحياة ما قبل كورونا .. فيديو

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

وباء جديد.. منشأة سيبيريا و الحرب الروسية.. أبرز ما تنبأت به العرافة البلغارية

أسعار السلع التموينية المقررة خلال شهر أبريل

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

التموين: سعر كرتونة البيض انخفض لـ 48 جنيهاً

موضوعات متعلقة

سفيرة إسرائيل بمصر :قمة النقب تاريخية وعلاقاتنا بالقاهرة سجلت تطورا مهما للغاية

كبار دبلوماسيي مصر والبحرين والإمارات يصلون إلى إسرائيل قبل قمة النقب

شكري يلتقي وزير الخارجية الاسرائيلي قبيل مشاركته في قمة النقب

اليابان تعلن مواصلة دعم أنشطة مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام

سفير مصر بإثيوبيا خلال خلوة لمجلس السلم والأمن: لابد من تفعيل القوة الإفريقية

مساعد وزير الخارجية والأمين العام للوكالة المصرية للتنمية يبحثان سبل التعاون مع سيراليون

"شينزو آبى" يشكر الرئيس السيسي على إطلاق اسمه على جامعة ومحور بالقاهرة

مصر تنفذ محطة للطاقة الشمسية بقوة 50 ميجاوات في مالاوي

ترشيحاتنا

جيرانه أشعلوا النيران فيه حتى الموت .. تفاصيل حكاية هشتاج حق مصطفى|فيديو

لحماية طفلك على الإنترنت.. أفضل طرق لمراقبة ما يشاهده

وباء جديد.. منشأة سيبيريا و الحرب الروسية.. أبرز ما تنبأت به العرافة البلغارية

الرقابة المالية: 26.8 مليار جنيه تمويلات للمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر خلال 2021

الحكومة : 8 مليارات جنيه تكلفة تبكير صرف رواتب وعلاوات الموظفين.. فيديو

قبل القمة.. وزير الخارجية يحضر مأدبة عشاء رسمية في النقب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمارين رياضية تساعد على الهضم في رمضان

شاهد... أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار خلال السنوات الماضية

100 طالب يزينون محطات مترو الخط الأخضر الثالث استعدادا لشهر رمضان

القوات المسلحة: تدمير 555 فدانا من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو بجنوب سيناء

فيديو

ليست المرة الأولى.. عدد زيحات شام الذهبي ابنه أصالة.. فيديوجراف

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. فيديوجراف

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

إلغاء حفلة شيماء المغربي .. ماذا حدث بجامعة أسيوط؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ