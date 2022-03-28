5جنيهات انخفاضا.. شعبة الدواجن تزف خبرا سارا للمواطنين قبل رمضان

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع أسعار و توافر السلع الاستراتيجية و الأساسية بنفسه، مؤكدًا أن مصر لديها وفرة فى السلع الاستراتيجية، ولكن موجة الغلاء تتعرض لها جميع دول العالم، وليس مصر فقط.



وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين و أسماء يوسف، أن الانفتاح متوفر، و سيكون هناك زيادة فى الإنتاج بنسبة 20%، أو 25% وذلك خلال شهر رمضان.



ولفت إلى أن أسعار الدواجن فى المزرعة اليوم 34 أو 35، بالمزرعة، أى يباع للمواطنين بـ 39، و البيض بـ 52 بالمزرعة، ومن المفترض أن يباع بـ 56، و الأحمر بالمزرعة بـ 54 أى يباع بـ 60.



وأشار إلى أن أسعار البيض ستنخفض 5 جنيهات، و الدواجن ستنخفض ثلاث جنيهات فى بداية شهر رمضان، وأكد أن هناك انتاجا جديدا هو الذى سيجعل الأسعار تنخفض.

