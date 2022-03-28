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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. انخفاض في الدواجن قبل رمضان.. وعقوبات على من لا يرتدي الكمامة بالمترو

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

الغرف التجارية : اسعار السلع بالمنافذ منخفضه عن العام الماضي | فيديو

قال علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنه تم افتتاح معارض  اهلا رمضان بجميع محافظات الجمهورية، وافتتح رئيس مجلس الوزراء المعرض الرئيس بأرض المعارض.

 

التموين: أسعار الدواجن تنخفض قبل رمضان.. تفاصيل

قال الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن مصر حققت اكتفاء ذاتيا من الدواجن المحلية، منوهاً بأن المخزون الاستراتيجي لـ الدواجن واللحوم يكفي لمدة 8 أشهر ونصف.
 

الإسكان الاجتماعي: نناقش مع البنك المركزي زيادة تمويل الوحدات بـ3.5 مليون

قالت مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إنه جرى تقسيم التقديم في المشروعات الجديدة على عدة مراحل وهناك إقبال كبير من المواطنين

وزير السياحة: ملتزمون بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المطارات

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، تفاصيل لقائه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لافتًا إلى أنه كان في رحلة لإنجلترا حيث التقى هناكورئيس لجنة السياحة في البوندستاج الألماني، والذي أشاد بالإجراءات الداعمة للسياحية في مصر.

من يخلف رجائي عطية وموعد انتخابات نقيب المحامين؟..عضو المجلس يجيب.. فيديو

قال عيسي أبو عيسي عضو مجلس نقابة المحامين ، إن النقيب رجائي عطية توفي في محراب العدالة في محكمة جنوب الجيزة وهو يؤدي رسالته ونشر صورته أثناء وفاته شيء مشرف لأنه توفي أثناء تأدية عملة ونحتسبه عند الله من الشهداء .

أحمد موسى يكشف استعدادات المنتخب المصري لمباراة السنغال

كشف الإعلامي أحمد موسى، آخر إستعدادات المنتخب المصري لمباراة السنغال القادمة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

متحدث الحكومة: عقوبات على من لا يرتدي الكمامة بالمترو والمصالح الحكومية

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة تتخذ إجراءات للتخفيف عن المواطنين بعد تحسن الوضع الوبائي لكورونا وليس انتهاءها.

مفتي الجمهورية: يجوز دفع الصدقات لمبادرة حياة كريمة خلال شهر رمضان.. فيديو

قال شوقي علام مفتي الجمهورية   ، إن الترشيد مطلوب في كل شيء ونحن أمة وسط ونسير في خط الوسط وهو حد الاعتدال في كل شيء وفي كل التصرفات ومنها أيضا مجال الأنفاق ويجب أن يتم الترشيد أكثر في رمضان لأنه شهر به التربية على تحمل الجوع في فترات معينة

 

وزير النقل: 12 مليار دولار قيمة إنشاء 3 خطوط للقطار الكهربائي السريع

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن سكك حديد ألمانيا تقدمت بطلب رسمي لتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع، موضحا أن إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع والتي ستضم 3 خطوط تبلغ قيمتها 12 مليار دولار.

 

التموين: الدولة تدعم المواطن وقلة من التجار ترفع الأسعار بلا مبرر.. فيديو

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الدولة المصرية حريصة على تخفيف الأعباء عن المواطن، ولكن قلة من التجار ترفع الأسعار بشكل غير مبرر.

 

نقابة المحامين الغرف التجارية وزير السياحة مجلس الوزراء المتحدث باسم مجلس الوزراء معارض اهلا رمضان الدكتور خالد العناني مجلس نقابة المحامين خالد العناني وزير السياحة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قطاع التجارة الداخلية نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء

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