البابا تواضروس ومفتي الجمهورية يفتتحان غدا أول مشروع لتأهيل ودمج أبطال «متلازمة داون»

أعلنت مطرانية طنطا في الغربية اليوم، عن افتتاح مجمع الفلك لرعاية أبطال متلازمة داون من ذوى الاحتياجات الخاصة غدا الثلاثاء بقرية اكوة الحصة التابعة لمركز كفر الزيات.

ويأتي ذلك الافتتاح بحضور البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ووزراء التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي وعدد من سفراء الدول الأوروبية.

كما من المقرر افتتاح المشروع وتفقد أقسامه المختلفة وعقد ندوة حوارية مع الحاضرين في الافتتاح.



وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مشروع الفلك واحد من أهم المشروعات الخدمية المقدمة للأطفال من أبطال متلازمة داون على أرض المحافظة ، موضحا أن الغربية محظوظة لكون هذا المشروع هو أول مشروع نموذجي متكامل في مصر والشرق الأوسط متخصص في تأهيل ودمج ذوي القدرات الذهنية الخاصة وتحديدا «أبطال متلازمة داون» في المجتمع وفق معايير علمية دقيقة.

وأشاد محافظ الغربية بهذه الفكرة المتكاملة التي تضمن تقديم كافة وسائل الخدمات والرعاية لذوي الهمم من أبناء المحافظة، مؤكدا أن المحافظة مستمرة في دعم هذا المشروع منذ بدايته وحتى افتتاحه الأسبوع المقبل.

وفي ذات السياق كشف الانبا بولا مطران طنطا وتوابعها، أن مشروع الفلك هو أحد المشاريع العملاقة التي يتم إقامتها علي أرض محافظة الغربية وخاصة قرية اكوا الحصة التابعة لمركز كفر الزيات ومقام على مساحة 6300 متر حيث يقدم المشروع يقدم خدمة مجانية لجميع أبناء الوطن بلا تمييز لأبطال متلازمة داون وتم انشائه بمواصفات عالمية على هيئة فلك نوح ويشمل المبنى الأول جميع التجهيزات التي تعمل على تنمية جميع الحواس والعضلات والأعصاب لأبطال متلازمة داون بالإضافة إلي دورين للسكن على مستوى فندقي يشمل ثماني شقق إلي جانب مبنى ثاني جاري انشاؤه على ثلاثة أدوار سكنية لإتاحة فرص عمل لأهل القرية بالإضافة لمشاركة المقيمين والمترددين من متلازمة داون بما يناسبهم من أعمال فضلا عن حدائق وملاعب مفتوحة.



يذكر أن مشروع الفلك قام على دراسة ميدانية للكثير من المشروعات المشابهة في إيطاليا وسويسرا بهدف جعل هذه الفئة من فئات المجتمع عناصر منتجة ومؤثرة، كونه يقدم خدماته لعدد 150 شاباً وفتاة فوق 18 عاماً من المقيمين بالمبنى وكذاك 150 شاباً وفتاة لأعمار ما بين 4 إلى 18 عاماً يترددون على المكان خلال ساعات النهار لتنمية قدراتهم (الحسية، الحركية، الذهنية، التعليمية والحرفية )، ذلك إلى جانب برامج التنمية الشاملة لأولياء الأمور لتنمية وعيهم.