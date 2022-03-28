محافظ أسيوط: تحرير 98 محضرا خلال حملات تموينية بالمراكز والأحياء

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار شن حملات تموينية على منافذ البيع المختلفة ومحلات الجزارة والمخابز ومستودعات البوتاجاز بمختلف القرى والمراكز والأحياء.

وقال إن هذه الحملات تهدف للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومحاربة جميع صور الاستغلال التجاري وحماية المستهلكين من مظاهر الغش ومدى توافر السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين خاصة قبيل حلول شهر رمضان الكريم لافتاً إلى تحرير وضبط عدد من المحاضر التموينية المتنوعة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى التنسيق بين المحافظة والتموين والطب البيطري البيئة والصحة والمرافق ومباحث التموين والوحدات المحلية للتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال والعمل على تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ حملات رقابية بمراكز الفتح ومنفلوط والبداري والقوصية بمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية والمتابعة الميدانية ومسئولي التموين والطب البيطري والصحة وجهاز حماية المستهلك.

وأسفرت الحملات عن تحرير 98 محضر تمويني متنوع ما بين محاضر نظافة واشغالات وتموين وبيئة وبدون ترخيص وتلاعب في الأسعار تشميع منافذ ومخابز فضلاً عن مصادرة 62شيشة بعدد من الكافيهات والمقاهي لمخالفتهم لقرار مجلس الوزراء بمنع تقديم الشيش ضمن الاجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وشدد على التصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من قبل بعض ضعاف النفوس من التجار وأصحاب المحلات وأصحاب النفوس الضعيفة والمتاجرين بحقوق وصحة المواطنين والتلاعب بالأسعار ومنع أي تجاوزات قد تحدث.