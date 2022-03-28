استعدادا لحصاد 229 ألف فدان قمح بأسيوط.. تجهيز 28 صومعة وهنجر

أنهت محافظة أسيوط تجهيز الصوامع والشون لاستقبال موسم حصاد وتوريد محصول القمح بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق بين مديريتي الزراعة والتموين والبنك الزراعي المصري .

وقالت المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن محصول القمح يتم تسليمه لـ 28صومعة وهنجر وشون أسمنتية ومركز تجميع بإجمالي سعة تخزينية تبلغ 182 ألف و613 طن موضحة أن أبواب الصوامع والشون واماكن التجميع ستظل مفتوحة لمدة 3 أشهر وحتى نهاية اليوم الأخير لأعمال التوريد والاستلام المحدد الموافق ١٥ يوليو القادم مشيرة إلى تشكيل لجنة بمديرية الزراعة لمتابعة عملية توريد محصول القمح موسم 2022 فضلا عن تنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة والعمل على عدم انتظار الموردين كثيراً أمام الشون وذلك عن طريق تنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز لافتة إلى المتابعة المستمرة والدورية لأي شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة.

ومن جهته أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح بالمحافظة هذا العام بلغت 229 ألف و670 فدان بمختلف القرى والمراكز بمتوسط انتاجية 18 أردب للفدان مؤكدًا على تطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة للوقاية من "كوفيد - ١٩" مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام عملية التوريد والعمل على التنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة.

وأشار محافظ أسيوط الى تأكيد رئيس الوزراء على زيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي وسيكون هناك دعم مادى للمزارعين والتي سيتم إعلان تفاصيلها خلال الأيام المقبلة خاصة ما يتعلق منها بتقريب نقاط استلام المحصول بجانب توفير التمويل اللازم لسداد المستحقات فور التوريد وصرف حصة اسمدة مدعمة لاصحاب المساحات المنزرعة أكبر من 25 فدان بنفس المساحات التي يتم توريدها قمح وغيرها من الحوافز لافتا اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاعي الزراعة والتموين كما تولي اهتماماً خاصاً بالمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية لافتاً إلى انه سيحضر بدء أعمال حصاد محصول القمح ومتابعته المستمرة والمرور الدائم لمتابعة عملية تسليم الأقماح وتفقده لبعض أماكن تجميع محصول القمح بالصوامع والمطاحن خلال تلك الفترة المحددة للإطمئنان على تذليل العقبات أمام تسلم المحصول من المزارعين في سهولة ويسر.