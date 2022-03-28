عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لحصاد 229 ألف فدان قمح بأسيوط.. تجهيز 28 صومعة وهنجر

مجمع صوامع عرب العوامر
مجمع صوامع عرب العوامر بأسيوط

أنهت محافظة أسيوط تجهيز الصوامع والشون لاستقبال موسم حصاد وتوريد محصول القمح بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق بين مديريتي الزراعة والتموين والبنك الزراعي المصري .

جامعة أسيوط تحقق المركز الأول على مستوى الجمهورية في تراك المستشفيات الذكية

محافظ أسيوط: استمرار الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

وقالت المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن محصول القمح يتم تسليمه لـ 28صومعة وهنجر وشون أسمنتية ومركز تجميع بإجمالي سعة تخزينية تبلغ 182 ألف و613 طن موضحة أن أبواب الصوامع والشون واماكن التجميع ستظل مفتوحة لمدة 3 أشهر وحتى نهاية اليوم الأخير لأعمال التوريد والاستلام المحدد الموافق ١٥ يوليو القادم مشيرة إلى تشكيل لجنة بمديرية الزراعة لمتابعة عملية توريد محصول القمح موسم 2022 فضلا عن تنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة والعمل على عدم انتظار الموردين كثيراً أمام الشون وذلك عن طريق تنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز لافتة إلى المتابعة المستمرة والدورية لأي شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة.

ومن جهته أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح بالمحافظة هذا العام بلغت 229 ألف و670 فدان بمختلف القرى والمراكز بمتوسط انتاجية 18 أردب للفدان مؤكدًا على تطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة للوقاية من "كوفيد - ١٩" مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام عملية التوريد والعمل على التنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة.  

 

وأشار محافظ أسيوط  الى تأكيد رئيس الوزراء على زيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي وسيكون هناك دعم مادى للمزارعين والتي سيتم إعلان تفاصيلها خلال الأيام المقبلة خاصة ما يتعلق منها بتقريب نقاط استلام المحصول بجانب توفير التمويل اللازم لسداد المستحقات فور التوريد وصرف حصة اسمدة مدعمة لاصحاب المساحات المنزرعة أكبر من 25 فدان بنفس المساحات التي يتم توريدها قمح وغيرها من الحوافز لافتا اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاعي الزراعة والتموين كما تولي اهتماماً خاصاً بالمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية لافتاً إلى انه سيحضر بدء أعمال حصاد محصول القمح ومتابعته المستمرة والمرور الدائم لمتابعة عملية تسليم الأقماح وتفقده لبعض أماكن تجميع محصول القمح بالصوامع والمطاحن خلال تلك الفترة المحددة للإطمئنان على تذليل العقبات أمام تسلم المحصول من المزارعين في سهولة ويسر.

 

 

أسيوط اخبار اسيوط الشون والصوامع الشون مدرية الزراعة توريد محصول القمح أخبار الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

بيبص عليهم من السطوح| جاره قتله في الشارع أمام زوجته بالوراق ..تفاصيل

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 28- 3- 2022

بعد السخرية من زوجته وتصدر ويل سميث التريند.. أسباب وأعراض مرض الثعلبة

موظفون وعملاء .. مواعيد العمل بـ البنوك في شهر رمضان

عيار 21 بـ 829 جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين 28-3-2022

موضوعات متعلقة

استكمال أعمال رصف الطرق بمركز البداري ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة أسيوط

العرابي والأزهري يزوران أكبر مستشفى للإصابات والطوارئ في أسيوط

ترشيحاتنا

مَوت النمر بوتين بـ أزمة قلبية

البورصة تقرر إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق

شروط إعارة الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة..تعرف عليها

أبوالغيط يشارك في افتتاح المنتدى الدولي الرابع لرواد الأعمال والاستثمار 2022

لسه راجعة من العمرة.. لماذا هاجم الجمهور مايان السيد بعد إطلالتها الأخيرة ؟

كيروش للاعبي المنتخب : انسوا نتيجة السنغال باستاد القاهرة وحضّروا للعودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز ثنائيات نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

أول الحاضرات.. أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

تمارين رياضية تساعد على الهضم في رمضان

شاهد... أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار خلال السنوات الماضية

فيديو

يا قلب أختك.. كواليس صلح مها أحمد والسقا بعد انتقاده بشدة

الحكم نهائي.. تطورات في قضية التحرش المتهم فيها اليوتيوبر أحمد حسن

ليست المرة الأولى.. عدد زيحات شام الذهبي ابنه أصالة.. فيديوجراف

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ