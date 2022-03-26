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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 54 حالة تعد على أراضٍ زراعية وأملاك دولة

ازالات
ازالات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إزالة 54 حالة تعد على أراضٍ زراعية وأملاك دولة ومجاري مائية وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات والتي تنتهي اليوم 26 مارس.

وقال إن هذه الإزالات جاءت في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة جميع صور التعديات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة وزير التنمية المحلية لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

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وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية تمكنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من إزالة 21 حالة تعد على أراض أملاك دولة بالمحمية الطبيعية بالوادي الأسيوطي بناحية مركز ساحل سليم وتم إزالة 10 حالات تعدي بالبناء بالبلوك والاسمنت على مساحة 1500 متر مربع واسترداد 115 فدان زراعة وتسليمها لجهة الولاية وذلك بمشاركة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونوابه ومسئولي الازالات ومساعدة القوات القائمة على تأمين لجنة الازالات.

وأضاف أنه تم تنفيذ 33 قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمركز الفتح منهم 24 قرار إزالة لتعديات على أراض تابعة للري وقرار واحد إزالة فورية فضلا تنفيذ عدد 8 قرارات إزالة لتعديات على أراضي زراعية منهم 6 حالات إزالة فورية في المهد وذلك بمشاركة عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح  ونوابه ورؤساء الوحدات القروية ببني مر وعرب مطير ومسئولي ري أبنوب وحماية النيل والزراعة ومسئولي الازالات بالمركز وبمساعدة قوات من مركز شرطة الفتح.

وشدد المحافظ على الأجهزة التنفيذية بعدم التهاون في إزالة أية تعديات حتى بعد انتهاء الموجة وتكثيف الحملات الميدانية لرصد أية تعديات وتنفيذ الإزالة الفورية لها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى معلنًا عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة على مدار 24 ساعة.

يذكر أن الموجة الـ 19 تم تنفيذها على 3 مراحل حيث كانت المرحلة الأولى خلال الفترة من 19: 30 يناير الماضي وتم خلالها إزالة 289 حالة تعدي على أراضي لأملاك الدولة بإجمالي مساحة 31160 متر مربع مباني و168 فدان و48 قيراط زراعة، والثانية من 6 : 26 فبراير الماضي وتم خلالها إزالة 641 حالة تعدي بمساحة 52389.75 متر مربع و 349 فدان و38 قيراط زراعة والمرحلة الثالثة تم تنفيذها خلال الفترة من 6 حتى اليوم 26 مارس 2022.

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