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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: استمرار الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

صحة أسيوط تواصل الحملة
صحة أسيوط تواصل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حرصه على تقديم كافة سبل الدعم للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي بدأت أمس 27 مارس وتنتهي 30 مارس الجاري وتستهدف جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات لجميع الأطفال المتواجدين على أرض المحافظة أياً كان محل ميلادهم لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوصول الحملة للمستهدفين وتحقيق الأهداف المرجوة منها لحماية أطفالنا من هذا المرض والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

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وشدد محافظ أسيوط على الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والقرى بضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه الفرق المتحركة والثابتة والمجموعات المشكلة من أطقم التمريض بالمراكز الطبية والوحدات والمكاتب الصحية المختلفة التي تشارك في حملة التطعيم للوصول إلى تحقيق المستهدف وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتوعية المواطنين بأهميتها للحفاظ على أبنائنا من مخاطر الإصابة بالأمراض بشكل عام مشيراً إلى حرص الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على صحة أبنائها وتوفير الطعوم ضد الأمراض المختلفة. 

فيما أشار الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلى المتابعة والاشراف من مسئولي الطب الوقائي والمتابعة بمديرية الصحة لفرق التطعيم وفاعليات الحملة على مدار الأيام الأربعة وذلك لمتابعة تحقيق المستهدف لليوم الثاني للحملة ومناقشة السلبيات والمعوقات وتذليلها لضمان نجاحها لافتاً إلى أن الحملة تستهدف 761166 طفلا على مستوى المحافظة وتم تشكيل عدد كافي من فرق التطعيم عددها 2577 فرقة متحركة وثابتة بالوحدات الصحية الريفية والحضرية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة وجميعهم خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالمديرية والإدارات الصحية وأيضا توفير الطعوم اللازمة للتطعيم حيث تم توفير 898341 جرعة تقريبًا كما مؤكدًا أن التطعيم مجاني دون أى مقابل.

 

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