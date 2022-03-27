إلغاء حفلة شيماء المغربي .. ماذا حدث بجامعة أسيوط؟ فيديوجراف

أعلنت جامعة أسيوط أسباب إلغاء حفل المطربة شيماء المغربي ضمن برنامج ملتقى أسبوع الشعوب، الذي كان مقررا له مساء أمس السبت.

سبب إلغاء حفل شيماء المغربي بجامعة أسيوط

وعن سبب إلغاء حفل شيماء المغربي بجامعة أسيوط قال الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة إن أسباب إلغاء حفل شيماء المغربي ترجع إلى بعض الأمور، والتي تتضمن أنه تقرر تخصيص قاعة الدكتور محمد رأفت محمود للمؤتمرات الكبرى كمقر للحفل بدلا من أرض المخيم الكشفي، وذلك بما يتناسب مع الأجهزة الموسيقية والصوتية المستخدمة في تنظيم الحفل.

وأوضح رئيس الجامعة في معرض حديثه عن سبب إلغاء حفل شيماء المغربي بجامعة أسيوط أنه قبل ساعة من بدء الحفل تم رصد أعداد كبيرة من الطلاب داخل الحرم الجامعي من الراغبين في حضور الحفل .

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