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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضمن فعاليات الملتقى الثانى لأسبوع الشعوب بجامعة أسيوط

وفود طلابية تمثل 30 دولة عربية وأفريقية تزور دير درنكة

وفود ملتقى اسبوع
وفود ملتقى اسبوع الشعوب في زيارة لدير درنكة

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بالتفاعل الإيجابي للوفود الطلابية المشاركة فى فعاليات الملتقى الثاني لأسبوع الشعوب الذي تنظمه الجامعة فى الفترة من 23 إلى 28 مارس 2022 ويشهد مشاركة حاشدة من الطلاب المصريين والوافدين الدارسين بجامعة أسيوط وكافة الجامعات المصرية المشاركة فى الملتقى ممن يمثلوا 30 دولة عربية وأفريقية .

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وكشف رئيس جامعة أسيوط عن مواصلة برنامج الملتقى وسط أجواء حماسية من الشباب يسودها الود والصداقة بين كافة الطلاب وهو الهدف من تنظيم الملتقى والمنعقد تحت عنوان "الشعوب ضد التطرف والإرهاب " والذى تتنوع فعالياته على مدار أيامه المتتالية ما بين حضارية وثقافية ورياضية وفنية.

وأعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على تنظيم الملتقى أن اليوم الثالث من الملتقى شهد تنظيم زيارة للوفود المشاركة إلى دير درنكة بأسيوط وذلك بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة للتعريف بقيمته الدينية والأثرية والذى يعد أحد المعالم السياحية الهامة على مستوى العالم وذلك كمحطة رئيسية فى رحلة العائلة المقدسة والتى تحظى باحترام واهتمام من مختلف شعوب العالم.

كما أشار الدكتور شحاتة غريب إلى أن اليوم الثالث تضمن كذلك  تنظيم رحلة نيلية للطلاب  حيث تبادل الطلاب خلالها تقديم الفقرات غنائية ورقصات شعبية تعبر عن تراث كل دولة .

 

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DSC_9626
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IMG_5089
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IMG_5143
IMG_5149
IMG_5149
أسيوط جامعة اسيوط دير درنكة دير درنكة أسيوط ملتقى اسبوع الشعوب

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