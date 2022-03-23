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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الشعوب ضد التطرف والإرهاب .. برقية شكر من جامعة أسيوط للرئيس السيسي

صورة من ملتقى جامعة
صورة من ملتقى جامعة أسيوط

شهدت جامعة أسيوط اليوم  وقائع افتتاح الملتقى الثاني لأسبوع الشعوب والذي تنظمه الجامعة  حاملا شعار "الشعوب ضد التطرف والإرهاب" تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي. 

جاء ذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومدير الجلسة ، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، والكاتب الصحفي محمود مسلم ، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين ، والمهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب.

واللواء أركان حرب محمود الغبارى مدير كلية الدفاع الوطني سابقاً، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية و طارق سعدة نقيب الإعلاميين ، و "سانتو" من دولة السودان ممثلاً عن الوفود المشاركة،  والطالب عبد الرحمن رشاد رئيس اتحاد طلاب الجامعة وبحضور الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بصحبة لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية وكبار رجال الدين والإعلام والقيادات الجامعية بأسيوط.

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تضمنت الجلسة الافتتاحية توجيه برقية شكر وتأييد من المشاركين فى وقائع الملتقى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي ألقاها الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ونائبه لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على تنظيم الملتقى الدكتور شحاتة غريب، و "سامنتا" ممثلا عن الوفود المشاركة فى الملتقى وعبد الرحمن رشاد رئيس اتحاد طلاب الجامعة والتى توجهوا فيها للرئيس بأسمى آيات التقدير والعرفان على دوره الرائد وغير المسبوق في تقدير دور الشباب والإيمان بهم ورعايتهم من خلال منتدى شباب العالم والمنعقد بصفة دورية بشرم الشيخ.

معربين عن فخرهم بما حققه الرئيس فى مصر من تشييد وبناء وتنمية صنعت الأمل لكل الشعوب فى قدرتهم على الانتصار على الواقع الحالي والتغلب على أية تحديات.

كما استكمل المشاركين في وقائع الملتقى والذي يضم ممثلين من أكثر من ٣٠ دولة عربية وأفريقية برقيتهم الموجهة إلى الرئيس السيسي بتثمينهم للجهود الرئاسية ونجاحها في استعادة مصر لدورها الريادي والمحوري عربيا وأفريقيا وعالميا وانحيازه الكريم لقضايا الشعوب وحقهم فى العيش بحرية فى مناخ يسوده السلم والعدل والأمان.

كما أعربت البرقية عن الخروج إجلالا وانبهارا بحكمة القيادة المصرية وقدرتها على الخروج بنصر من نفق الإرهاب والانحياز لصالح المواطن والحرص على توفير له حياة كريمة من خلال عدد من المشروعات القومية العملاقة.

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أسيوط جامعة اسيوط الرئيس السيسي اسبوع الشعوب التطرف والإرهاب اخبار اسيوط

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