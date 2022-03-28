مواطنون عن معرض أهلا رمضان: الأسعار مميزة ونفسنا يستمر طوال العام

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رصدت عدسة "صدي البلد" آراء المواطنين عن معرض لأهلا رمضان..



قال "سيد أحمد" إن الأسعار في متناول الجميع وكل السلع متوفرة بشكل كبير.



ولفتت "سامية علي" إلى أنها تنتظر المعرض كل سنة وأنه معرض مهمم جدا للمواطنين، لأن السلع متوفرة فيه بشكل كبير والأسعار في متناول الجميع.



وأكدت "سارة أحمد" أن جميع السلع متوفرة من ياميش رمضان وسلع غذائية أساسية، جميعها بأسعار قليلة جدا ومختلفة عن خارج المعرض.



وأضاف "حسام محمود" أن الأسعار ممتازة جدا ويتمني أن يكون هذا المعرض طول السنة، لأنه متوافر به كل السلع.



وأشارت "رشا حمدي" إلى أنها تنتظر هذا المعرض كل عام، وتتمني أن يستمر طوال السنة بهذه الأسعار.



واختتم "أحمد عمرو" أن الأسعار في متناول الجميع ويحتوي علي جميع السلع الغذائية ويتمنى استمرار هذا المعرض طوال السنة.



أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن معارض أهلا رمضان هذا العام ستكون بها تخفيضات ‏تتراوح ما بين 25% إلى 30 %.

وأشار المصيلحي، إلى أن 1350 مجمعا ‏استهلاكيا إضافة إلى منافذ جمعيتي سوف تشارك فى المعارض بنفس ‏التخفيضات السابقة، مشيرا إلى أن السلاسل التجارية هي الأخرى ‏سوف تشارك بركن خاص بها كما حدث بالأعوام الماضية بتخفيضات ‏تصل إلى 30%.

وأضاف المصيلحي، خلال اجتماعه مع غرفة الصناعات ‏الغذائية، مصنعي وموردي ومنتجي السلع الغذائية، أنه ‏يوجد تنسيق كبير بين الوزارة والمحافظين لاختيار أماكن ‏المعارض حتى تلبي احتياجات المواطن في تلك المناسبة التي ينتظرها ‏المصريون كل عام.



ولفت إلى أن مراكز حياة كريمة سوف يكون لها ‏نصيب كبير من تلك المعارض وبتخفيضات كبيرة. وأكد وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن كل تلك المعارض التي تنشأ إضافة إلى ‏المعرض الرئيسي بالقاهرة الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس ‏الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ويستعرض صدى البلد خريطة معارض أهلا رمضان على مستوى الجمهورية والتي تنطلق كل عام بالتنسيق بين الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التموين.

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