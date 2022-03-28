روسيا: لا نسعى للإطاحة بالنظام الحاكم في أوكرانيا

قال مجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، إن روسيا لم تحدد الهدف من عمليتها العسكرية الخاصة للإطاحة بالسلطة في أوكرانيا.

وأضاف نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي خلال لقائه نور الدين مقري رئيس جهاز الأمن الخارجي التابع للمخابرات الجزائرية في موسكو "كانت العملية العسكرية الخاصة الجارية مجرد رد على الخطوات الإجرامية التي اتخذتها كييف تجاه جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.. وهو إجراء وقائي جاء في الوقت المناسب".

وتابع المسؤول الروسي "تم العثور على وثائق مع أدلة تؤكد استعداد كييف لهجوم واسع النطاق يهدف إلى تدمير جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك".

وأكد أن "الهدف من عمليتنا الخاصة في أوكرانيا ليس تغيير نظام كييف.. وإنما حماية الناس من الإبادة الجماعية ونزع التوجه النازي والسلاح في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الاثنين، إن المحادثات بين الجانبين الروسي والأوكراني ربما تبدأ الثلاثاء في تركيا.

وأضاف في تصريحات صحفية بالفعل بدأنا إرسال وفدنا إلى تركيا، لكننا نتوقع أن تبدأ المحادثات غداً الثلاثاء وبشكل نظري".

وتابع: "لا يمكنني الحديث حتى الآن عن التقدم في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا"، لكنه شدد على أهمية استمرارها بين الجانبين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تنظيم المحادثات وجهاً لوجه سيسمح للأطراف بإجراء حوار "أكثر ثراء".

على جانب آخر، أعلنت روسيا أنه يتم العمل على طرق قبول الدفع بالروبل لصادرات الغاز الروسية، مؤكدة أن أن موسكو ستتخذ قرارات مناسبة إذا ما رفضت أوروبا أن تدفع بالروبل مقابل غاز روسيا ونفطها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن روسيا لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء تصدير الغاز الطبيعي إلى "الدول غير الصديقة"، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.