الولايات المتحدة تنشر 6 مقاتلات و240 عسكريا في ألمانيا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، جون كيربي، اليوم الإثنين، إنه من المقرر أن تصل 6 مقاتلات أمريكية ونحو 240 من أفراد البحرية إلى قاعدة سبانجداهليم الجوية في ألمانيا.

وقال كيربي إن “طائرات EA-18 Growlers مصممة للحرب الإلكترونية من أجل 'تشويش العدو”.

وأضاف: “هذه التحركات ليست ردًا على أي تهديد خطير، لكنها جزء من الجهود المبذولة لتعزيز الجاهزية وزيادة قدرة الردع لدى الناتو”.

وأوضح كيربي أنها لن تستخدم ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

ووصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، القرار بأنه “حكيم” حيث تواصل الولايات المتحدة إعادة تقييم وضع القوة على الجناح الشرقي.