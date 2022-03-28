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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمحبي الهاتشباك .. نظرة شاملة عن سوزوكي بالينو موديل 2022 |صور

لمحبي الهاتشباك ..
لمحبي الهاتشباك .. نظرة شاملة عن سوزوكي بالينو موديل 2022

تقدم السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات، حيث تضم حزمة من مواصفات الحماية والامان، إلى جانب انظمة الرفاهية ايضا، والقدرات الفنية القياسية، بالاضافة إلى التصميم الخارجي الذي ينتمي إلى فئة الهاتشباك الشبابية.

 

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن سوزوكي بالينو موديل 2022 داخل السوق المصري.

سوزوكي بالينو موديل 2022

مواصفات السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 

 

ترتكز السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 على جنوط رياضية قياسها 16 بوصة، مع قاعدة عجلات بطول 2520 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 3995 مم، وبعرض يبلغ 1745 مم، بالاضافة إلى ارتفاع يقدر بـ 1470 مم، و 145 سم للخلوص الارضي، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 355 لتر.

سوزوكي بالينو موديل 2022

وتصل السرعة القصوى للسيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 إلى 170 كيلومتر في الساعة، مع امكانية الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 11.6 ثانية فقط.

سوزوكي بالينو موديل 2022

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية من 4 سرعات، بينما تستمد السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي، قادر على ضخ 95 حصانا، و 130 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

سوزوكي بالينو موديل 2022

وتحتوي السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 على شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 7 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء، ونظام صوتي من 4 مكبرات صوتية، ومرايات جانبية كهربائية، وزر تفعيل وايقاف المحرك، بالاضافة إلى فرامل ABS و EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

سوزوكي بالينو موديل 2022

 

أسعار السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 في مصر 

 

يبلغ سعر السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 بقيمة قدرها 274.900 جنيه.

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