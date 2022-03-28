لمدة يومين.. 5500 شقة متاحة للحجز لمتوسطي الدخل.. مواعيد ومناطق

أعلنت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن فتح باب حجز الوحدات السكنية المطروحة للتسليم الفوري في المشروعات الثلاثة سكن مصر ودار مصر وجنة، على مدار يومي 29 و30 مارس.

وأوضحت أنه سوف يتم فتح باب التقديم على الوحدات المتبقية غدًا الثلاثاء 29 مارس في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن يتم غلق باب الحجز يوم الأربعاء 30 مارس في تمام الساعة 12 من منتصف الليل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه ما زالت الفرصة قائمة للمواطنين، حيث توجد وحدات سكنية متبقية ضمن مشروع سكن مصر في مدن (القاهرة الجديدة، حدائق أكتوبر، المنيا الجديدة، الشروق)، بينما توجد وحدات سكنية متبقية ضمن مشروع دار مصر في مدينة (السادات)، كما توجد وحدات سكنية متبقية ضمن مشروع جنة في مدن (6 أكتوبر، القاهرة الجديدة).



عدد الشقق

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي أن عدد الوحدات التي كانت متاحة للحجز في مشروع سكن مصر وصلت لـ10 آلاف شقة، ووصل عدد الحاجزين للوحدات السكنية بمشروع سكن مصر في المرحلة الأولى لـ 4724 حاجزا بكل من مدن: أكتوبر الجديدة – الشروق – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – حدائق أكتوبر – ناصر (غرب أسيوط) – العبور الجديدة – بدر – دمياط الجديدة، وذلك خلال يومي 21 و22 مارس 2022.

ووصل عدد الوحدات المتبقية من مشروع سكن مصر 5366 وحدة سكنية بمدن: أكتوبر الجديدة – الشروق – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – حدائق أكتوبر – ناصر (غرب أسيوط).

ووصل عدد الوحدات المتبقية من مشروع دار مصر لـ 130 وحدة في مدينة السادات.