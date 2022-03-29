ثلاثي القوة.. مواجهة حادة بين لامبورجيني أفينتادور ونيسان GTR وبي إم دبليو M5 CS| فيديو

نشرت قناة CARWOW المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE الشهير، وظهرت من خلاله النسخة لامبورجيني أفينتادور ونيسان GTR وبي ام دبليو M5 CS، في تنافسات قوية تتعلق بالانطلاق والتسارع.

ثلاثي القوة ومواجهات حادة

وجاءت الانطلاقة الأولي في صالح ايقونة لامبورجيني بعد ان كانت النتائج متساوية إلى حد كبير مع النسخة بي ام دبليو M5 CS، ولكن ظهرت نيسان GTR بشكل متباطئ بسبب نسيان قائد المركبة أن ناقل الحركة في سيارته كان بالوضع اليديوي.

وعلى الرغم من الانطلاقة الجيدة لسيارة نيسان GTR، لكن تمكنت لامبورجيني أن تحقق الانتصار الثاني في هذا السباق، بعد ان حصلت بي إم دبليو على بداية أفضل عززت من تواجدها لفترة قبل أن تتجازها أفينتادور في اللحظات الاخيرة من تلك الجولة.

القدرات الفنية للثلاثي المخضرم

تعتمد السيارة لامبورجيني أفينتادور على محرك من 12 اسطوانة سعة 6500 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 759 حصانا، وعزم اقصى للدوران 720 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية الدفع الكلي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 350 كم/ساعة، وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 2.8 ثانية.

بينما تضم سيارة العملاق البافاري وبي ام دبليو M5 CS محرك ثماني الاسطوانات مزدوج التيربو طراز V، بسعة 4400 سي سي، يستطيع ان يولد قوة قدرها 635 حصانا، وعزم اقصى للدوران 750 نيوتن/متر، على عكس النسخة اليابانية نيسان GTR التي تمتك محرك سداسي الاسطوانات V6، يمكنه ضخ قوة قدرها 600 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 652 نيوتن/متر.