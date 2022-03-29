عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ثلاثي القوة.. مواجهة حادة بين لامبورجيني أفينتادور ونيسان GTR وبي إم دبليو M5 CS| فيديو

ثلاثي القوة ومواجهات
ثلاثي القوة ومواجهات حادة

نشرت قناة CARWOW المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE الشهير، وظهرت من خلاله النسخة لامبورجيني أفينتادور ونيسان GTR وبي ام دبليو M5 CS، في تنافسات قوية تتعلق بالانطلاق والتسارع.

txt

مواجهات بين فيراري 599 و BMW X5و AMG GT في سباقات تسارع.. فيديو

txt

سباقات قوية.. تسلا X في مواجهة أحد وحوش لامبورجيني |فيديو

ثلاثي القوة ومواجهات حادة 

وجاءت الانطلاقة الأولي في صالح ايقونة لامبورجيني بعد ان كانت النتائج متساوية إلى حد كبير مع النسخة بي ام دبليو M5 CS، ولكن ظهرت نيسان GTR بشكل متباطئ بسبب نسيان قائد المركبة أن ناقل الحركة في سيارته كان بالوضع اليديوي.

وعلى الرغم من الانطلاقة الجيدة لسيارة نيسان GTR، لكن تمكنت لامبورجيني أن تحقق الانتصار الثاني في هذا السباق، بعد ان حصلت بي إم دبليو على بداية أفضل عززت من تواجدها لفترة قبل أن تتجازها أفينتادور في اللحظات الاخيرة من تلك الجولة.

 

القدرات الفنية للثلاثي المخضرم 

تعتمد السيارة لامبورجيني أفينتادور على محرك من 12 اسطوانة سعة 6500 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 759 حصانا، وعزم اقصى للدوران 720 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية الدفع الكلي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 350 كم/ساعة، وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 2.8 ثانية.

بينما تضم سيارة العملاق البافاري وبي ام دبليو M5 CS محرك ثماني الاسطوانات مزدوج التيربو طراز V، بسعة 4400 سي سي، يستطيع ان يولد قوة قدرها 635 حصانا، وعزم اقصى للدوران 750 نيوتن/متر، على عكس النسخة اليابانية نيسان GTR التي تمتك محرك سداسي الاسطوانات V6، يمكنه ضخ قوة قدرها 600 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 652 نيوتن/متر.

لامبورجيني نيسان GTR بي إم دبليو بي ام دبليو M5 CS

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة في الغربية

طقس اليوم| الحرارة تواصل ارتفاعها.. والقاهرة تكسر حاجز الـ 30 درجة

التعليم تنفي رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان

البرلمان يوافق على تعجيل موعد صرف استحقاق العلاوات الدورية والمعاشات مبدئيا

5جنيهات انخفاضا.. شعبة الدواجن تزف خبرا سارا للمواطنين قبل رمضان

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

مشاهدة مباراة مصر والسنغال.. التشكيل المتوقع و10 قنوات ناقلة و5 معلقين عرب

ترشيحاتنا

محمد شبانة يعتذر عن الاستمرار فى منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين

بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم 29 / 3 / 2022 .. تغطية خاصة لحظة بلحظة

خصومات حتى 60%.. إقبال المواطنين على 993 فرعا لـ مبادرة كلنا واحد| صور

النواب يوافق نهائيا على صرف علاوة 8% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% للغير

مجلس الوزراء ينفي تعاقد هيئة البريد مع شركة لخدمات الشحن.. تفاصيل

هل حان وقت ارتداء الملابس الصيفية ؟.. الأرصاد تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البروكلي والكرنب.. سلاح جديد للقضاء على كورونا والوقاية منه

بايدن في ورطة.. الرئيس الأمريكي يغش الإجابات حول الحرب من ورقة

وزير الدفاع: تضحيات القوات المسلحة ستظل الدافع الأساسى نحو تحقيق الأمن والإستقرار

وزير الدفاع يتابع إعداد وتأهيل المقاتلين المنضمين حديثاً لوحدات مكافحة الإرهاب بالجيش الثالث الميداني

فيديو

سيارة ذوي الهمم.. شروط السماح لأقارب المعاق بالقيادة.. فيديوجراف

20 جرام ذهب فقط.. تفاصيل مبادرة تيسير الزواج في سوهاج| فيديوجراف

وزير الدفاع: تضحيات القوات المسلحة ستظل الدافع الأساسى نحو تحقيق الأمن والإستقرار

وزير الدفاع يتابع إعداد وتأهيل المقاتلين المنضمين حديثاً لوحدات مكافحة الإرهاب بالجيش الثالث الميداني

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ