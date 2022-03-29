عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وسائل تمويل البنوك للقطاع الزراعي بفائدة 5%.. تفاصيل

المشروعات الزراعية
المشروعات الزراعية

يستهدف الجهاز المصرفي من خلال توجيهات البنك المركزي المصري؛ تطوير الخدمات البنكية المقدمة للعملاء بوسائل مبتكرة للعملاء بالتوازي مع تقديم خدمات تيسر عليهم و تساهم في تلبية إحتياجاتهم خصوصا في أوقات الذورة و تقليل الزحام داخل الفروع البنكية للقيام بأي معاملات بنكية

 

وتقوم فروع البنوك العاملة بمصر والبالغ قوامها 38 بنكا حكوميا وخاصا  توفير منتجات لها عوائد نتيجة استغلال تلك الأموال في منتجات مثل الشهادات أو الودائع البنكية، بالإضافة للحصول على تمويل مناسب للأفراد أو الشركات من خلال القروض أو التسهيلات الإئتمانية.

البنك المركزي: 671.02 مليار جنيه ودائع بالعملة الأجنبية في نوفمبر 2021

تنمية الصادرات: لا تعليمات من البنك المركزي بوقف استيراد بعض السلع

ومن بين الخدمات البنكية التي يقدمها الجهاز المصرفي، الحصول علي تمويل لقطاع المشروعات الزراعية ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بنسبة تصل لـ 100% من إجمالي قيمة التمويل.

ويقوم البنك الأهلي المصري باعتباره أحد أكبر البنوك الحكومية خدمة الحصول على قرض تمويل المشروعات الزراعيةالقطاع الزراعي وفقا لأحجام الشركات و تعريف البنك المركزي المصري  سواء المشروعات الصغيرة حيث يتم تقديم تمويل الشركات القائمة والتي يصل حجم إيراداتها السنوية ربع مليون حتى أقل 50 مليون جنيه و الشركات الجديدة فينبغي وصول أقل رأسمال لها 50 ألف جنيه إلى أقل من 3 ملايين جنيه .

ويكون عائد الفائدة على تمويل المشروعات المعمول به بالبنك المركزي بنسبة 5% لتلك المشروعات.

 

أما المشروعات المتوسطة فيتم تقديم التمويل وفقا للشركات القائمة والتي يصل حجم إيراداتها السنوية 50 مليونا حتى 200 مليون جنيه ، و 3 إلى 5 ملايين جنيه بالنسبة للشركات الجديدة.

ويتم توفير التمويل لتلك الشركات بعائد 8 % في حال وصول حجم الأعمال أو الإيرادات السنوية لتلك الشركات من 50 مليون لأقل من مليار جنيه واحد .

وكذلك المشروعات متناهية الصغر حيث يتم تقديم التمويل لتلك المشروعات إذ كانت الشركات قائمة ويص إيرادها السنوي أقل من ربع مليون جنيه أو 50 ألف جنيه في حال اعتبار الشركات جديدة؛ بعائد فائدة معمول به في البنك المركزي وفقا للمبادرة.


وينبغي على العميل تقديم صورة بطاقة رقم قومي سارية و مستخرج حديث من السجل التجاري وصورة من البطاقة الضريبية وشهادة بيانات ممول من مصلحة الضرائب وإيصال مرافق حديث لمقر النشاط، وعقد تأسيس الشركة و سند ملكية أو عقد إيجار، على أن تستكمل بقية المستندات وفقا وطبيعة المشروع .
 

البنك المركزي البنوك المصرية المشروعات الزراعية تمويل المشروعات الزراعية مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

براءة "لورديانا".. الحبس عام لـ "حمو بيكا" و"عمر كمال" بسبب أغنية "أنتي معلمة"

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

5جنيهات انخفاضا.. شعبة الدواجن تزف خبرا سارا للمواطنين قبل رمضان

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

بيبص عليهم من السطوح| جاره قتله في الشارع أمام زوجته بالوراق ..تفاصيل

عيار 21 بـ 976 جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين 28-3-2022

موضوعات متعلقة

البنك المركزي: 3.7 تريليون جنيه "ائتمان" مطلوب من الحكومة في نوفمبر الماضي

ترشيحاتنا

ريا أبي راشد عن صفعة ويل سميث لمقدم حفل الأوسكار: سيندم كثيرًا

الرئيس الأمريكي يهاجم صحفيًّا بسبب سؤال عن دعم الجيش الأوكراني: أنت غبي

الكرملين: تصريحات بايدن عن بقاء بوتين في السلطة إهانة شخصية

خالد سعد: زيادة أسعار السيارات تراوحت بين 10 إلى 15%.. فيديو

صحفي ليكيب: حظوظ مصر أكبر في التأهل للمونديال على حساب السنغال

بعد حفل الأوسكار.. كيف يتم استخدام خطابات المهرجانات لدعم الأحداث السياسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانون يلقون نظرة الوداع الأخيرة على عهدي صادق بالكنيسة الإنجيلية.. صور

أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف

لسه راجعة من العمرة.. لماذا هاجم الجمهور مايان السيد بعد إطلالتها الأخيرة ؟

أبرز ثنائيات نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

فيديو

12 مليون دولار وتصنيف متقدم.. مكاسب بالجملة في انتظار المنتخب المصري حال التأهل للمونديال "فيديوجراف"

لن نورد الغاز مجانا .. روسيا تبعث رسالة تحذيرية بشأن نفطها

سكب عليه البنزين وأحرقه.. تفاصيل مرعبة في واقعة قتل مصطفى سراج "فيديوجراف"

فيديو جراف.. شركة مشابهة مزيفة.. هيئة البريد تحذر المواطنين

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ