لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وسائل تمويل البنوك للقطاع الزراعي بفائدة 5%.. تفاصيل

يستهدف الجهاز المصرفي من خلال توجيهات البنك المركزي المصري؛ تطوير الخدمات البنكية المقدمة للعملاء بوسائل مبتكرة للعملاء بالتوازي مع تقديم خدمات تيسر عليهم و تساهم في تلبية إحتياجاتهم خصوصا في أوقات الذورة و تقليل الزحام داخل الفروع البنكية للقيام بأي معاملات بنكية

وتقوم فروع البنوك العاملة بمصر والبالغ قوامها 38 بنكا حكوميا وخاصا توفير منتجات لها عوائد نتيجة استغلال تلك الأموال في منتجات مثل الشهادات أو الودائع البنكية، بالإضافة للحصول على تمويل مناسب للأفراد أو الشركات من خلال القروض أو التسهيلات الإئتمانية.

ومن بين الخدمات البنكية التي يقدمها الجهاز المصرفي، الحصول علي تمويل لقطاع المشروعات الزراعية ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بنسبة تصل لـ 100% من إجمالي قيمة التمويل.

ويقوم البنك الأهلي المصري باعتباره أحد أكبر البنوك الحكومية خدمة الحصول على قرض تمويل المشروعات الزراعيةالقطاع الزراعي وفقا لأحجام الشركات و تعريف البنك المركزي المصري سواء المشروعات الصغيرة حيث يتم تقديم تمويل الشركات القائمة والتي يصل حجم إيراداتها السنوية ربع مليون حتى أقل 50 مليون جنيه و الشركات الجديدة فينبغي وصول أقل رأسمال لها 50 ألف جنيه إلى أقل من 3 ملايين جنيه .

ويكون عائد الفائدة على تمويل المشروعات المعمول به بالبنك المركزي بنسبة 5% لتلك المشروعات.

أما المشروعات المتوسطة فيتم تقديم التمويل وفقا للشركات القائمة والتي يصل حجم إيراداتها السنوية 50 مليونا حتى 200 مليون جنيه ، و 3 إلى 5 ملايين جنيه بالنسبة للشركات الجديدة.

ويتم توفير التمويل لتلك الشركات بعائد 8 % في حال وصول حجم الأعمال أو الإيرادات السنوية لتلك الشركات من 50 مليون لأقل من مليار جنيه واحد .

وكذلك المشروعات متناهية الصغر حيث يتم تقديم التمويل لتلك المشروعات إذ كانت الشركات قائمة ويص إيرادها السنوي أقل من ربع مليون جنيه أو 50 ألف جنيه في حال اعتبار الشركات جديدة؛ بعائد فائدة معمول به في البنك المركزي وفقا للمبادرة.



وينبغي على العميل تقديم صورة بطاقة رقم قومي سارية و مستخرج حديث من السجل التجاري وصورة من البطاقة الضريبية وشهادة بيانات ممول من مصلحة الضرائب وإيصال مرافق حديث لمقر النشاط، وعقد تأسيس الشركة و سند ملكية أو عقد إيجار، على أن تستكمل بقية المستندات وفقا وطبيعة المشروع .

