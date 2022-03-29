بسبب منع دخول المحجبات.. السلطات البحرينية تعلن إغلاق مطعم هندي شهير

تسبب مقطع فيديو متداول لمطعم هندي في البحرين يمنع امرأة محجبة من الدخول، مما أثار غضبًا عارمًا في المملكة، الأمر الذي دفع بدوره السلطات البحرينية إلى إغلاق المطعم.

وقع الحادث داخل مطعم Lanterns الهندي في حي العدلية بالعاصمة البحرينية المنامة، وقد أثار المقطع المصور غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداوله على نطاق واسع.

في المقطع، يظهر موظفو المطعم وهم يمنعون المرأة التي ترتدي الحجاب من دخول المطعم وفقا للتقارير، فقد كان المدير المناوب هندي.

تداول المستخدمون الفيديو لأول مرة على تويتر بواسطة مريم ناجي، صديقة المرأة التي مُنعت من دخول المطعم.

تعليقًا على الفيديو، أطلقت هيئة البحرين للسياحة والمعارض (BTEA) تحقيقًا في القضية وطلبت من جميع المنافذ السياحية الامتثال للإرشادات وتجنب السياسات التي تنتهك قانون المملكة.

ونقلت صحيفة ديلي تريبيون عن الوكالة قولها "إننا نرفض جميع الإجراءات التي تميز ضد الناس، خاصة فيما يتعلق بهويتهم الوطنية".

نشر مطعم Lanterns يان تعليقًا على الواقعة بأنه المدير المتهم بمنع المرأة من الدخول قد تم طرده "لأن هذا لا يمثلنا".

كما أصدر المطعم بيانه على إنستجرام والذي جاء فيه: "الجميع مرحب بهم في Lanterns، حيث أننا نخدم جميع الجنسيات في مملكة البحرين الجميلة منذ أكثر من 35 عامًا.. فهو مكان للجميع للاستمتاع مع عائلاتهم والشعور وكأنهم في المنزل.. في هذه الحالة، تم ارتكاب خطأ من قبل مدير تم إيقافه الآن لأن هذا لا يمثل هويتنا.. كبادرة حسن نية، نرحب بجميع زبائننا البحرينيين في Lanterns يوم الثلاثاء 29 مارس لتناول طعام مجاني".