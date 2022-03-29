الكرملين يوجه صفعة جديدة لأوروبا بسبب الروبل والغاز

أكد متحدث باسم الكرملين الروسي، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لن تزود أوروبا الغاز مجانا إذا لم تدفع بالروبل.

وهوى الروبل الروسي خلال تعاملات، أمس الإثنين، إلى أدنى مستوى في تاريخه بأكثر من 41.5 % مقابل الدولار ليقترب من مستويات 120 روبل لكل دولار.

وتم تداول الروبل عند مستوى منخفض يصل إلى 119 مقابل الدولار حيث بدأت التجارة الخارجية في الصباح خلال ساعات آسيا، من حوالي 84 مقابل الدولار في اليوم السابق.

ويأتي تراجع الروبل الروسي بعد قرارات اقتصادية عقابية من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية بعزل بنوك كبرى في روسيا عن شبكة سويفت، وذلك بعد غزو الكرملين لأوكرانيا.

وفي محاولة لدعم العملة الروسية وتوفير الاستقرار، قرر البنك المركزي الروسي، أمس الاثنين، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 20% سنويا، في ظل الضغوطات التي تتعرض لها العملة الروسية الروبل.

وبذلك يكون المركزي الروسي قد رفع سعر الفائدة من مستوى 9.5% إلى مستوى 20% سنويا، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر 2013 (بدء تسجيل البيانات).