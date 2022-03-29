لن تصدق.. عصفور يعشش داخل شعر امرأة لمدة 84 يوما

شاركت امرأة بريطانية مؤخرًا قصة تبنيها لعصفور صغير هجرته عائلته وتقطعت به السبل بعد عاصفة ضخمة، حيث جعلت من شعرها مأوى له ليؤسس عش جديد بداخله لمدة 84 يومًا.

عشش العصفور الصغير في شعر امرأة بريطانية تدعى «هانا» لما يقرب من 3 أشهر بعدما هجره قطيعه وعصفت الرياح بعشه الصغير على أشجار المانجو.

وقد أرفقت هنا عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لعصفور صغير يعيش داخل شعرها، بعدما اتخذ من الخصلات الطويلة منزلا له.

كانت هانا قد اندمجت في الطبيعة مؤخرًا وبدأت في التعرف على الطيور بعدما عجزت عن العثور على عمل بسبب بعض مشاكل التأشيرة في عام 2013.

ولأنها قضت وقتًا أطول بين الغابات، تعلمت الكثير عن الطيور المحلية وأنماطها الروتينية.

ولكن ذات يوم من عام 2018، بعد "عاصفة رعدية شديدة وضعتها الأقدار في طريق عصفور صغير كان قد ضل طريقه وخربت الرياح عشه.

تقول هانا لصحيفة الجارديان في مقابلة أن الطائر تخلى عنه قطيعه وعصفت الرياح بـ عشه من فوق أشجار المانجو، فأصبح بلا مأوى، لذلك بدأ التعشيش في شعرها.

تحكي هانا للصحيفة: "كانت عيناه مغمضتين بشدة ويرتجف، فقد كان أصغر من أن يعيش بمفرده.. وضعته في صندوق من الورق المقوى مع مناشف الشاي لتقليد العش، وبقيت مستيقظة طوال الليل أبحث عن كيفية العناية به".

أخبر خبير في الحياة البرية هانا أن الأمر سيستغرق 12 أسبوعًا على الأقل لإعداد الطائر الصغير للحياة البرية، وبعد معرفة ذلك، بدأت في رعاية الطائر عن طريق إطعامه النمل الأبيض وأشياء أخرى.

تولت هانا مسئولية الأم للطائر حتى تمكن من تعلم الطيران، ومع مرور الأيام، بدأ الطائر يصنع أعشاشًا صغيرة في شعر هانا وفوق عظمة الترقوة عند رقبتها.

تقزل: "كان يضع نفسه تحت ستار من الشعر ويجمع خصلات فردية بمنقاره، ونحتها في دائرة من الضفائر المنسوجة، على شكل عش صغير، ثم استقر في الداخل"، وهكذا عاش لمدة 3 أشهر.

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