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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بالشرقية تنظم ندوة دينية عن شهر رمضان وفضائله

صدى البلد

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

 

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه دينية بعنوان " استقبال شهر رمضان وفضائله للتقرب إلي الله بالاعمال والعبادات ".

 يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022 عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط التالية :

 

https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header

 

https://www.facebook.com/yssharkia

 

شباب ورياضة الشرقية تُنفذ ندوة تثقيفية بعنوان " أخلاقنا حياه "

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ ناصر عبد الأعلى مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يبين فيها أهمية تطهير القلوب من الكراهية والحقد وإستثمار مواسم الطاعات ويوضح فضل شهر رمضان عند الله تعالى وكيفية التوبة من الذنوب والحث على ضرورة مجالسة القرآن الكريم، وتدبّر آياته ومعانيه، والعمل على ختمته تلاوةً أكثر من مرّةٍ واحدةٍ خلال شهر رمضان.

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