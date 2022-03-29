هل حان وقت ارتداء الملابس الصيفية ؟.. الأرصاد تجيب

بدءً من الأسبوع الجاري، تواصل درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي على كافة انحاء البلاد، لتسود أجواء شديدة الحرارة في بعض المناطق، الأمر الذي قد ينخدع به البعض ويبداوا في تخفيف ملابسهم، وارتداء الملابس الصيفية.

مع زيادة الشعور بالحرارة، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يظل الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حتى تكسر القاهرة حاجز الـ 30 درجة بنهاية الأسبوع الجاري، ما يطرح العديد من التساؤلات عن موعد ارتداء الملابس الصيفية.

طقس اليوم الثلاثاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يظل الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مع وجود فرص لتكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

على الرغم من الحرارة التي نشعر بها على مدار اليوم نهارًا إلا ان الطقس ليلاً سيكون شديد البرودة على كافة الأنحاء، ومن المتوقع أن تكون الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 13

السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 12

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 15

شمال الصعيد 28 للعظمى والصغرى 9

جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 14

درجات الحرارة

موعد تحسن الأحوال الجوية

ويشهد الطقس في الأيام الحالية اختلافات كبيرة بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، تصل في بعض الأحيان إلى فارق 15 درجة مئوية، إلا أن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتبئوات بهيئة الأرصاد الجوية أوضح أن درجات الحرارة الصغرى بدأت في الارتفاع التدريجي مع بداية الأسبوع الحالي.

موعد تخفيف الملابس الشتوية

ولن تسجل درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا مرة أخرى مثلما حدث خلال الأسابيع الماضية، ومع ظهور الشمس في ساعة الظهيرة، ينخدع الكثيرون ويقدمون على تخفيف الملابس، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية تحذر من التخفف المفاجي للملابس.

وأوضح الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن ظهور الشمس ليس مؤشرًا لتخفيف الملابس، مضيفًا: «هنخفف الملابس بس بحذر وبشكل تدريجي، حيث أن نشاط الرياح ملحوظ خلال الأيام الحالية».

حالة الطقس أول أيام رمضان

وقالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن طقس الأسبوع الجاري يسشهد ارتفاعات في درجات الحرارة ، موضحة أن طقس هذا الأسبوع مرتفع في درجات الحرارة عن طقس الأسبوع الماضي بحوالي 3 درجات مئوية .

وأضافت الدكتورة منار غانم ، في تصريحات تليفزيونية، أن الكتل الهوائية التي تتأثر بها مصر في الفترة الحالية ، هي كتل جنوبية شرقية ، بالإضافة لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا ؛ يتسبب في دفء الطقس خلال ساعات النهار .

وتابعت أن طقس أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين يشهدون زيادة ملحوظة في درجات الحرارة ، مشيرة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى مع نهايات الأسبوع تسجل 34 درجة مئوية