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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة كيك الليمون بالخطوات والمقادير

كيك الليمون
كيك الليمون

في دقائق يمكنك تحضير  كيك  الليمون بنكهة مميزة ومذاق مختلف لأمهر الشيفات، إليك المقادير وطريقة التحضير وفقا لموقع organicfacts 

 وقت التحضير: 10 دقائق 

وقت الطهي: 35 دقيقة

الوقت الإجمالي: 45 دقيقة 

المقادير:

1.5 كوب دقيق لجميع الأغراض 
2 بيض كبير
1 كوب سكر أبيض
1/2 كوب زبدة
2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا 
3/4 ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
3/4 كوب حليب 
1 ملعقة كبيرة قشر ليمون
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون 
 

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طريقة التحضير

1- سخني الفرن على 175 درجة مئوية. خذي صينية خبز مربعة مقاس 9 بوصات وادهنيها بالزبدة.
2- في وعاء، اخفقي الزبدة والسكر معًا باستخدام الخلاط الكهربائي. يُخفق  البيض وخلاصة الفانيليا حتى يصبح الخليط خفيفًا ورقيقًا. 
3- في وعاء منفصل، يُنخل الدقيق متعدد الأغراض والبيكنج باودر معًا ويُضاف إلى الخليط الكريمي. 
الآن، اسكبي قشر الليمون والحليب وعصير الليمون واخفقي حتى تحصلي على قوام مناسب.
4- ضعيها في الفرن واخبزيها لمدة 45 دقيقة إلى ساعة واحدة حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً ويخرج عود أسنان نظيفاً.
5- اتركيها لتبرد لمدة 15 دقيقة. 

6- انقلي الكيكة على رف التبريد.


ملاحظات:

يمكنك استخدام اللبن الرائب عن طريق خلط نصف كوب حليب مع 1.5 ملعقة صغيرة من عصير الليمون أو الخل الأبيض، اتركي الخليط لبضع دقائق حتى يبدأ في التخثر.

من الجيد خفق السكر والزبدة طالما أنهما يدخلان الهواء في الخليط، وسيكون مذاق الكعكة رائعًا أيضًا مع عصير البرتقال أو عصير الليمون. 

كيك تحضير كيك تحضير كيك الليمون

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