هاشتاج كأس العالم يتصدر تويتر.. ومغردون:بإذن الله هنفرح بتأهل مصر

دشن رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر، هاشتاج كأس العالم، لتشجيع المنتخب المصري لكرة القدم في مواجهته أمام نظيره السنغالي، في إياب المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتفاعل عدد كبير من المغردين عبر الهاشتاج متوقعين النتيجة النهائية للمباراة،وجاءت أبرز التعليقات كالأتي:

_ انا قاعد في الحرم الان ادعي للمنتخب المصري الشقيق بالفوز والتأهل ل كأس العالم

يارب نفرح مع اشقائنا بالنصر والفوز ويعم الفرح الوطن العربي كله يااااااااااااااااارب #مصر_السنغال.



_كل التوفيق لمنتخب #مصر في المباراه الحاسمه المؤهله لنهائيات كأس العالم.. بإذن الله نفرح كلنا بتأهل مصر #مصر_السنغال.



_ يا رب … فرحة زي دي انهاردة #كاس_العالم.



_مباراة اليوم سوف تنتهي "بالتعادل " ومن خلاله يتأهل المنتخب المصري .

تقام في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "عبد الله واد" بالعاصمة السنغالية داكار، وهو اللقاء الرسمي الأول الذي يقام على هذا الملعب الجديد الذي افتتح في شهر فبراير الماضي، حيث يسع الملعب لما يقرب من 50 ألف مشجع.

وفي حال النجاح في عبور عقبة السنغال اليوم، سيحقق منتخب مصر رقما جديدا، بتأهله لنهائيات كأس العالم في نسختين متتاليتين لأول مرة في تاريخ الفراعنة، وذلك بعد المشاركة في البطولة الماضية عام 2018.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال تغطيتنا.