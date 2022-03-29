ندى الكامل: حياتي فيها إنسان ميسمحش بتداول صوري مع الفيشاوي

علقت ندى الكامل الزوجة السابقة للفنان أحمد الفيشاوي عن تدوال البعض لصور قبلاتهما أثناء الزواج، وذلك عبر صفحتها على موقع “إنستجرام”.

وقالت ندي الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي : “ دلوقت منطقه اعراض ..والحياه دي خلصت وراحت..وأنا ست مشيت ب أدبي واحترامي..ملوش لزوم اخبار زي دي بعد شهور من الانفصال..مش كل شويه حد هيضايقني ب حاجه زي دي...انا بتضايق وبحس اني كأني مخدتش قرار ان الناس تنساني.. وكأني معملتش حاجه ولا حاولت جاهده اني امشي واختار الراحه...ولو مش هاممكوا انا..الرجاء المحافظه علي اللي حواليا وان فيه شخص او ناس لما بتشوف الكلام ده بيزعلوا لانه فات وانا قفلت عليه وبدأت حياه وصفحه جديده وحب وراحه كنت بتمناها ..الرجاء الحفاظ علي اختياري وتبعاته ..ومره تانيه حياتي فيها انسان ميحبش كده ابدا وانا ممنونه ليه انه تخطي الحاجز ده...بلاش خوض في اللي عدي وكان ب ارادتي اني اعديه..ودي مش اول مره اشوف حاجه زي دي...بعدي كتير بس كان لازم وقفه شويه ..انا مبقتش ماده اعلاميه ولا بحاول” .

منشور ندي كامل

وكانت قد وجهت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، رسالة خاصة للفنانة ياسمين رئيس عقب طلاقها من المخرج هادى الباجوري.

ونشرت ندى الكامل عبر انستجرام صورة لياسمين رئيس وعلقت عليها: "بحبك وبحترمك يا ياسمين رئيس ونص".

يذكر ان الفنانة ياسمين رئيس، أعلنت انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، و ذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

و كتبت ياسمين رئيس : "وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".. ‏صدق الله العظيم، ‏الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".