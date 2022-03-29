عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ندى الكامل: حياتي فيها إنسان ميسمحش بتداول صوري مع الفيشاوي

ندي الكامل
ندي الكامل

علقت ندى الكامل الزوجة السابقة للفنان أحمد الفيشاوي عن تدوال البعض لصور قبلاتهما  أثناء الزواج، وذلك عبر صفحتها على موقع “إنستجرام”. 

وقالت ندي الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي : “ دلوقت منطقه اعراض ..والحياه دي خلصت وراحت..وأنا ست مشيت ب أدبي واحترامي..ملوش لزوم اخبار زي دي بعد شهور من الانفصال..مش كل شويه حد هيضايقني ب حاجه زي دي...انا بتضايق وبحس اني كأني مخدتش قرار ان الناس تنساني.. وكأني معملتش حاجه ولا حاولت جاهده اني امشي واختار الراحه...ولو مش هاممكوا انا..الرجاء المحافظه علي اللي حواليا وان فيه شخص او ناس لما بتشوف الكلام ده بيزعلوا لانه فات وانا قفلت عليه وبدأت حياه وصفحه جديده وحب وراحه كنت بتمناها ..الرجاء الحفاظ علي اختياري وتبعاته ..ومره تانيه حياتي فيها انسان ميحبش كده ابدا وانا ممنونه ليه انه تخطي الحاجز ده...بلاش خوض في اللي عدي وكان ب ارادتي اني اعديه..ودي مش اول مره اشوف حاجه زي دي...بعدي كتير بس كان لازم وقفه شويه ..انا مبقتش ماده اعلاميه ولا بحاول” .

منشور ندي كامل 

وكانت قد وجهت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، رسالة خاصة للفنانة ياسمين رئيس عقب طلاقها من المخرج هادى الباجوري.

ونشرت ندى الكامل عبر انستجرام صورة لياسمين رئيس وعلقت عليها: "بحبك وبحترمك يا ياسمين رئيس ونص".

يذكر ان الفنانة ياسمين رئيس، أعلنت انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، و ذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

و كتبت ياسمين رئيس : "وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".. ‏صدق الله العظيم، ‏الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

 

 

احمد الفيشاوي ندى الكامل ياسمين رئيس الفنانة ياسمين رئيس المخرج هادى الباجورى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والسنغال (0 - 1) اليوم 29 / 3 / 2022

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة في الغربية

منتخب مصر يطلب تأجيل مباراة السنغال .. تفاصيل

تصفيات كأس العالم.. السنغال تتقدم على مصر بهدف نظيف في الشوط الأول

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

طقس اليوم| الحرارة تواصل ارتفاعها.. والقاهرة تكسر حاجز الـ 30 درجة

مرتضى منصور: الحكم بتغريم كهربا 2 مليون دولار انتصار لقيم ومبادىء الزمالك

ترشيحاتنا

بايدن وقادة أوروبا يناقشون فرض عقوبات جديدة على روسيا

70 دقيقة.. تقدم سنغالي وهجوم مصري في تصفيات كأس العالم

لا يمكن الوثوق بروسيا.. تجدد القتال في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف

معلول والجزيري يقودان تشكيل تونس أمام مالي في تصفيات كأس العالم

الزراعة: رفع الحظر عن تصدير النحل المصري إلى السعودية

شغب الجماهير.. إصابة مراسل أخبار اليوم خلال مباراة مصر والسنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ويل سميث.. مشوار فني كبير عكر صفوه الأزمات العائلية وأسلوب حياة زوجته جادا بينكيت

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم

استعدادات لتشغيله في 2024.. الواي فاي عالي السرعة في طريقه للقمر والمريخ

أضخم كمامة في العالم تحطم الرقم القياسي بـ تايوان

فيديو

مصر والسنغال.. خروج عمر جابر للإصابة ونزول إمام عاشور .. فيديو

تفاصيل علاقة اللبنانية تانيا قسيس بترامب وسر صداقتها مع سعد الحريري.. فيديوجراف

يوسف الخال يتقمص شخصية ويل سميث.. وموقف بطلوع الروح من العرض برمضان|فيديو

سيمون تطرح "أغنية" ملكة في حب الأم.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

اﻟﻤﺰﻳﺪ