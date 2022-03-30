أكلات مصرية.. طريقة عمل تورلي الخضار

تعتبر طريقة عمل تورلي الخضار من الوصفات الشهية اللذيذة التي يشتهر بها المطبخ المصري، وهي وصفة تحتوي على أغلب الخضروات، لذا فهي مفيدة وصحية لكل من يتناولها، اليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

وقدمت الشيف فاطمة أبو خاتي طريقة عمل تورلي الخضار، وهي أحد الأكلات المصرية الشهيرة، والتي يتم تحضيرها في المنزل بأقل التكاليف والخطوات، قهي لا تستغرق سوى ساعة واحدة لتكون جاهزة تمام، وتكفي ل 4 أفراد .

طريقة عمل تورلي الخضار

طريقة عمل تورلي الخضار

مقادير طريقة عمل تورلي الخضار :

\ربع كيلو جزر مكعبات

ربع كيلو كوسة مكعبات

2 بطاطس مكعبات

كوب بسلة فريش

بصلة مفرومة

م ص ثوم مفروم

٢فلفل حار

2 كوب عصير طماطم

مكعب مرقة

2 ملعقة كبيرة سمنة

2 ملعقة كبيرة صلصة

نصف م ص سكر

رشة سبع بهارات

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل تورلي الخضار :

- في ووك على النار نضع السمنة حتى تسخن، ثم نضع كل البهارات ونشوحها قليلاً.

- ثم نضيف البصل والثوم حتى يذبلوا، ثم نضع عصير الطماطم ومكعب المرقة ورشة السكر والخضار كله ونقلب.

- ثم نضيف كوب ماء مغلي، ونقلب جيداً، ثم نضعهم في الطاجن مسخن مسبقاً أو بايركس ونغلفه بورق ألومنيوم، وندخله الفرن على الأرضية لمدة حوالي ربع ساعة.

- ثم نرفعه على الشبكة حتى يحمر الوجه ويقدم تورلي الخضار ساخن .