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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد هنيدي عن خسارة منتخب مصر: الحمد لله

صدى البلد

علق الفنان محمد هنيدي، على عن هزيمة منتخب مصر أمام السنغال بركلات الترجيح، وذلك عبر تويتر.

وكتب: “الحمد لله على كل شئ .... الحمد لله”.

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إبراهيم فايق عن خسارة منتخب مصر: قدر الله وما شاء فعل

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نجيب ساويرس بعد هزيمة مصر أمام السنغال: عاملين سحر

وخطف منتخب السنغال بطاقة التأهل على حساب منتخب مصر بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية  بنتيجة 3-1 في إياب الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم في قطر 2022.

وفاز منتخب مصر على نظيره السنغالي بهدف نظيف في مباراة الذهاب على ملعب استاد القاهرة يوم الجمعة الماضية.

وسجل لمنتخب مصر السولية الركلة الثالثة لمصر، بينما أضاع محمد صلاح أول ركلة للمنتخب وأضاع زيزو ركلة الجزاء الثانية وأضاع مصطفي محمد الركلة الرابعة لمصر.

وأضاع كوليبالي ضربة الجزاء الأولى لمنتخب السنغال و تصدي الشناوي ببراعة  للركلة الثانية التي سددها سيس بينما سجل اسماعيلا سار الركلة الثالثة وسجل ساديو ماني اخر ركلة جزاء.

منتخب مصر مصطفي محمد محمد صلاح محمد هنيدي ساديو ماني كأس العالم

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