أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء 30-3-2022

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 30 مارس 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك المصري.

أسعار صرف العملات العربية اليوم:



أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدينار الكويتي للشراء 57.7488 جنيه و 60.37 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.8673 جنيه و4.897 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم





سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.971 جنيه و 5.0015 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 47.2093 جنيه و 48.7242 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 46.3706 جنيه و 47.7155 جنيه للبيع.

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.6846 جنيه و 5.0219 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 25.4103 جنيه و 25.9353 جنيه للبيع.