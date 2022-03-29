ارتفاع مفاجئ.. زيادة من 6 لـ 10 جنيهات في أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب في مصر، بحيث تراوحت الزيادة في الأسعاربين 6 إلي 10جنيهات للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 21 اليوم



وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارا 970 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة 1,109جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية 831 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 اليوم



وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة 647 ججنيه.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 7,760جنيها، وأوقية الذهب نحو 34,477 جنيهات، وكيلو الذهب 1,108,571 جنيه.

و تراجع سعر الذهب مرتين متتاليتين اليوم، الثلاثاء، الموافق 29-3-2022، بمتوسط 9 جنيهات في الجرام الواحد على مستوى الأعيرة الذهبية بمحلات الصاغة.

أسعار مصنعية الذهب والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية فى الأراضى الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.