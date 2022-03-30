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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 2000 جنيه.. زيادة بأسعار بي واي دي L3 موديل 2022

بي واي دي L3 موديل
بي واي دي L3 موديل 2022

اعلن الوكيل الرسمى للسيارة بي واي دي BYD الصينية فى السوق المصرى ، عن زيادة جديدة لطراز جديد من طرازات الشركة بعد رفع طراز F3 ، وهذه المرة تاتى السيارة L3 موديل 2022 .

بي واي دي L3 موديل 2022

واوضحت شركة الامل وكيل بي واي دي BYD الصينية فى السوق المصرى ، ان السيارة بي واي دي L3 موديل 2022 ، التى تنتمى الى فئة السيارات السيدان قد ارتفع سعرها بمقدار 2000 جنيه للفئتين السعريتين لها .

بي واي دي L3 موديل 2022

ومن المعروف ان السيارة بي واي دي L3 موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك 1500 سي سي رباعي الاسطوانات، يمكنه انتاج قوة تقدر بـ 108 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة قدرها 5.4 لتر لكل 100 كم.

بي واي دي L3 موديل 2022

وتضم السيارة بي واي دي L3 موديل 2022 فرامل مانعة للانغلاق، وعدد 2 من الوسائد الهوائية، مع برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، و 4 نوافذ كهربائية التحكم ايضا، مع قفل مركزي للابواب.

 

وتاتى السيارة بمكيف هواء، وقدرات أعلى تجهيزًا تتضمن مقود حركة متعدد الوظائف، وفتحة سقف كهربائية، مع شاشة لعرض الوسائط المتعددة قياسها 8 بوصة، إلى جانب كاميرا لسهولة التحكم، وحساسات ركن خلفية لدعم قائد المركبة، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 15 بوصة.

بي واي دي L3 موديل 2022

اما اسعار بي واي دي L3 موديل 2022 الجديدة : 

- الفئة الاولى ارتفعت الي 272 ألف جنيه بدلاً من 270 ألف جنيه 

- الفئة الثانية ارتفعت الي 282 ألف جنيه بدلاً من 280 ألف جنيه 

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