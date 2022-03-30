بـ 2000 جنيه.. زيادة بأسعار بي واي دي L3 موديل 2022

اعلن الوكيل الرسمى للسيارة بي واي دي BYD الصينية فى السوق المصرى ، عن زيادة جديدة لطراز جديد من طرازات الشركة بعد رفع طراز F3 ، وهذه المرة تاتى السيارة L3 موديل 2022 .
واوضحت شركة الامل وكيل بي واي دي BYD الصينية فى السوق المصرى ، ان السيارة بي واي دي L3 موديل 2022 ، التى تنتمى الى فئة السيارات السيدان قد ارتفع سعرها بمقدار 2000 جنيه للفئتين السعريتين لها .
ومن المعروف ان السيارة بي واي دي L3 موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك 1500 سي سي رباعي الاسطوانات، يمكنه انتاج قوة تقدر بـ 108 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة قدرها 5.4 لتر لكل 100 كم.
وتضم السيارة بي واي دي L3 موديل 2022 فرامل مانعة للانغلاق، وعدد 2 من الوسائد الهوائية، مع برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، و 4 نوافذ كهربائية التحكم ايضا، مع قفل مركزي للابواب.
وتاتى السيارة بمكيف هواء، وقدرات أعلى تجهيزًا تتضمن مقود حركة متعدد الوظائف، وفتحة سقف كهربائية، مع شاشة لعرض الوسائط المتعددة قياسها 8 بوصة، إلى جانب كاميرا لسهولة التحكم، وحساسات ركن خلفية لدعم قائد المركبة، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 15 بوصة.
اما اسعار بي واي دي L3 موديل 2022 الجديدة :
- الفئة الاولى ارتفعت الي 272 ألف جنيه بدلاً من 270 ألف جنيه
- الفئة الثانية ارتفعت الي 282 ألف جنيه بدلاً من 280 ألف جنيه