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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأول مرة.. مانسوري عملاق تعديل السيارات تفتتح فرعها بالإمارات

شركة مانسوري
شركة مانسوري

أعلنت شركة مانسوري رائدة الشركات المتخصصة في تعديل السيارات، عن افتتاح صالة عرض خاصة بسياراتها التي تصنعها وتعدلها في الإمارات العربية المتحدة .

شركة مانسوري

 واوضحت شركة مانسوري ، ان هذه هي أول صالة عرض خليجية مستقلة للشركة تديرها بشكل كامل ، وهى الخطوة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط .

شركة مانسوري

وقالت شركة مانسوري رائدة الشركات المتخصصة في تعديل السيارات ، ان هذه الخطوة جاءت بعد ملاحظة الشركة للطلبات المتزايدة على سياراتها في الإمارات العربية المتحدة خصوصاً في إمارة دبي، وافتتحت أول صالة عرض لها في دبي .

شركة مانسوري

وبمناسبة  الافتتاح ، عرضت شركة مانسوري إصدارات رولز رويس كولينان ولامبورجيني أوروس ومرسيدس جي كلاس معدلة خاصة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

شركة مانسوري

وقامت شركة مانسوري بتعديل السيارات بحسب طلبات ومواصفات ملاكها، مضيفة ألوان خاصة بدولة الإمارات بمناسبة العيد الخمسين لها، وتحمل كل السيارات اسم “Special UAE” ليتم تمييزها عن باقي السيارات التي تصنعها الشركة.

شركة مانسوري

وبحسب شركة مانسوري، فإن لامبورجيني أوروس تولد قوة 880 حصان وعزم دوران 1100 نيوتن متر، بينما تنتج رولز رويس كولينان قوة 610 حصان وعزم 950 نيوتن متر، أما مرسيدس جي كلاس المعدلة فتنتج قوة 850 حصان وعزم دوران 1000 نيوتن متر.

شركة مانسوري
مرسيدس الإمارات العربية الامارات العربيه المتحده إمارة دبي مانسوري تعديل السيارات

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