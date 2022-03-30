4 فرق موسيقية على خشبة مسرح الزمالك اليوم.. تفاصيل

يستقبل مسرح الزمالك اليوم ٤ فرق موسيقية ضمن النسخة الأولى من “أسبوع الزمالك للموسيقي” ، وهم فريق وسط البلد ، هوس ، جاوى ، لوكا والبطيخ.

ويجمع مسرح الزمالك 15 حفلة غنائية مختلفة المذاقات الموسيقية بين الطرب والروك والأندرجراوند والأفريكان والشعبي في أول تجربة من نوعها تشهدها القاهرة بتقديم مهرجان موسيقي يستمر على مدار أسبوع متواصل بواقع حفلة يوميا، في الفترة من 24 إلى 31 من شهر مارس الجاري.

وافتتحت فعاليات أسبوع الزمالك الموسيقي بحفل موسيقي بنكهة الأغنية الشعبية مع الفنان الوايلي في تمام السابعة مساء الخميس الماضى.

كما يشهد الأسبوع الموسيقي توليفة من أشهر الفرق الغنائية المصرية، على رأسها فرقة وسط البلد بجانب كل من ستروبيري سوينج ولوكا والبطيخ وفرقة جاوي، إضافة إلى لمسات من الموسيقى الأفريكان مع فرق مشوار ومزيك وهاي دام.

من جانبه، أوضح الفنان طارق صبري، مؤسس ومدير مسرح الزمالك أن فكرة المهرجان الأسبوعي يأتي تتمة لرؤية المسرح الفنية في تقديم كافة الألوان الموسيقية بين الطرب والشعبي والأندجراوند لإرضاء مختلف الأذواق للجمهور من مختلف الأعمار، مشيرا إلى أن تجربة أسبوع الزمالك الموسيقي ستفتح الباب لتجارب مهرجانات وحفلات موسيقية جديدة وغير مألوفة سيشهدها مسرح الزمالك خلال العام الجاري.