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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طقس السعودية اليوم.. سماء عائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة

علم السعودية
علم السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم الأربعاء، تقريرا عن حالة الطقس المتوقعة بمناطق ومحافظات المملكة.

وحسب صحيفة “سبق” السعودية، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف؛ تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق وأجزاء من منطقتَي تبوك وحائل، كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة؛ تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقتَي الرياض والقصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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