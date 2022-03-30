إحباط محاولة لتدوير وخلط مخدر الحشيش بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما تدوير وخلط مخدر "الحشيش" مُتخذين من إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزتهما (126 طربة لمخدر الحشيش وزنت أكثر من 13 كيلو جرام ، وكذا 27 لفافة لمعجون مخدر الحشيش معدة للتصنيع وزنت أكثر من 3 كيلو جرام "بإجمالى قرابة 17 كيلو جرام – كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع وزنت جميعها 33 كيلو جرام و155 قرص مؤثر متنوع – عدد من الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع) بالإضافة إلى (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض).

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد إعادة تدويرها وخلطها وترويجها ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفان للتواصل مع عملائهما.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,200,000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.