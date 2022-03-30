عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الليزر كابتن منتخب السنغال.. صحف العالم تفضح ممارسات شائنة تعرض لها اللاعبون|صور

تسليط أشعة الليزر
تسليط أشعة الليزر على وجه محمد صلاح خلال مباراة مصر والسنغال

أجمعت عدة صحف عالمية ، على أن تسليط أضواء الليزر الأخضر الحادة على وجه اللاعب الدولي وقائد منتخب مصر محمد صلاح وبقية لاعبي المنتخب، خلال مباراة مصر والسنغال ، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمس الثلاثاء، ساهم في إفشال تسديدات ركلات الترجيح.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن مشجعي منتخب السنغال ظلوا طوال المباراة يحاولون تسليط أضواء الليزر على أعين لاعبي منتخب مصر لتشتيت انتباههم، كما رشقت الجماهير في مدرجات السنغال لاعبي المنتخب المصري بزجاجات مياه وأشياء أخرى بعد انتهاء المباراة وأثناء خروجهم من الملعب.

وأضافت الصحيفة ، أن خيوط الليزر الأخضر تكثفت بشكل ملحوظ على وجه محمد صلاح في أثناء استعداده لتنفيذ ركلة الجزاء الأولى لمنتخب مصر، وتكرر الأمر ذاته مع بقية لاعبي المنتخب الذين تعاقبوا على تنفيذ ركلات الترجيح، ووصفت الصحيفة ممارسات جمهور السنغال بأنها "مشاهد قبيحة وكريهة".

 

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية ، أن جمهور السنغال في المباراة التي تأهل منتخب بلاده من خلالها إلى كأس العالم، عمد لتوجيه الكثير من أشعة الليزر على أعين لاعبي منتخب مصر أثناء تنفيذ ركلات الترجيح، وعلى وجه حارس مرمى المنتخب محمد الشناوي، أثناء تصديه للركلات.

وعندما تقدم صلاح لتسديد ركلته، ظهرت أشعة ليزر كثيفة غطت نصف وجهه قبل أن يسدد الكرة "بشكل غريب جدا" فوق مرمى الحارس إدواردو ميندي.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن محمد صلاح سدد ركلة الجزاء فوق العارضة العليا للمرمى، بينما كان وابلًا من أضواء الليزر مسلطًا على وجهه.

 

وأكدت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية إن مشجعي منتخب السنغال تعمدوا استفزاز لاعبي منتخب مصر بأضواء الليزر منذ لحظة عزف النشيد الوطني قبل المباراة وطوال فترات اللعب، ما يرجح أن النية كانت مبيتة لدى جمهور السنغال للقيام بهذه الممارسات العدوانية خلال المباراة.

وأضافت المباراة أن جمهور السنغال ظل يسلط أضواء الليزر على وجوه لاعبي منتخب مصر، بمن فيهم اللاعبين اللذين أصيبوا إصابات مؤلمة استلزمت وقف المباراة، حيث ظلت أضواء الليزر مسلطة على وجوه اللاعبين المصابين دون احترام لأخلاقيات الرياضة.

وتابعت الصحيفة أن عددا من لاعبي منتخب مصر حاول تنبيه حكم المباراة إلى مخالفات جمهور السنغال لكنه بدا عاجزًا عن اتخاذ قرار في هذا الصدد.

 

وقالت قناة "يوروسبورت" الفرنسية إن جماهير السنغال استهدفت وجه محمد صلاح بأضواء الليزر الأخضر الحادة في أكثر لحظة حرجة بالمباراة بينما كان يستعد لتسديد ركلة الجزاء الأولى.

وقالت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية إن محمد صلاح ولاعبي منتخب مصر اضطروا لتحمل أشعة الليزر الموجهة إلى أعينهم خلال المباراة، وبشكل خاص أثناء لحظات تسديد ركلات الترجيح.

وأكدت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية إن جماهير السنغال وجهت "طوفانًا من أشعة الليزر" إلى وجوه لاعبي منتخب مصر، وبشكل ساهم في إعاقتهم عن تسديد ركلات الجزاء بشكل صحيح.

وأضافت الصحيفة أن استخدام جماهير السنغال أشعة الليزر وبعض الممارسات الأخرى التي عمدوا إليها طوال فترات اللعب أفسدت أجواء المباراة، ولا سيما خلال لحظات تسديد ركلات الترجيح.

السنغال الليزر محمد صلاح المنتخب جماهير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس اتحاد الكرة: نتوقع عقوبة مالية على السنغال ولن تعاد المباراة

بعد وديعة السعودية.. تراجع جماعي لـ أسعار الدولار في مصر بكافة البنوك

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

تراجع وتحذير.. سعر الذهب في مصر للبيع والشراء اليوم 30 مارس 2022

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 30-3-2022

طائرة منتخب مصر تصل القاهرة عائدة من السنغال

تفاصيل برنامج رامز جلال وقائمة الضحايا من أهل الفن والرياضة.. خاص بالصور

بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث أتوبيس السويس لـ 23 مصابًا و3 قتلى

موضوعات متعلقة

الأسود والنسور| سر ألقاب منتخبات أفريقيا بأسماء الحيوانات ..فيديو جراف

من شرم الشيخ| الرئيس السيسي يفتتح منتدى شباب العالم.. وآثار جائحة كورونا محور الجلسات

الأكثر انتشار ونفوذا.. مصطفى بكري يرصد التاريخ البرلماني لعائلة الأباظية

أفضل 10 لاعبين في تاريخ إفريقيا

خضروات وفاكهة وأعشاب.. تعرف على الأكل المناسب لمرضى السكر

سعفان: خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5%   سنويا .. ليبيا ستحتاج مليون عامل مصري في المرحلة الأولى من الإعمار

3 لاعبين و 6 إداريين قبل أمم إفريقيا.. كورونا تضرب منتخب السنغال

مدرب جامبيا : لا يمكن هزيمتنا بقائمتنا الكاملة.. وهذا هدفنا من أمم أفريقيا "حوار"

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة القطرية وتيدروس يفتتحان مكتب المنظمة في الدوحة

خطوات التخلص من الشيطان .. أفضل طريقة شرعية

بورشة تقلص حجم إنتاجها بألمانيا.. لهذا السبب

أسرع خطوات لـ عمل فورمات للكمبيوتر للتخلص من الفيروسات و برامج التجسس

قضية الرشوة.. تفاصيل حديث مدير مكتب وزيرة الصحة عن تعليمات هالة زايد

نجوم التريند.. غضب طليقة أحمد الفيشاوي..وتامر حبيب يدافع عن تقبيل الفنانات..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمضان 2022.. تفاصيل مسلسل بطلوع الروح وقنوات وموعد عرضه

الليزر كابتن منتخب السنغال.. صحف العالم تفضح ممارسات شائنة تعرض لها اللاعبون|صور

أسهل طريقة لعمل الأكلات الشعبية.. الفول والكشري والمسقعة

تفاصيل برنامج رامز جلال وقائمة الضحايا من أهل الفن والرياضة.. خاص بالصور

فيديو

رمضان 2022.. تفاصيل مسلسل بطلوع الروح وقنوات وموعد عرضه

تصل إلى 36 درجة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب مصر والذروة يوم السبت..فيديو

3 قتلى و25 مصابا .. ماذا حدث ليلا على طريق السويس "فيديوجراف"

جريمة الوراق.. قتل جاره في الشارع أمام زوجته بسبب طفل.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ