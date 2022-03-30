الليزر كابتن منتخب السنغال.. صحف العالم تفضح ممارسات شائنة تعرض لها اللاعبون|صور

أجمعت عدة صحف عالمية ، على أن تسليط أضواء الليزر الأخضر الحادة على وجه اللاعب الدولي وقائد منتخب مصر محمد صلاح وبقية لاعبي المنتخب، خلال مباراة مصر والسنغال ، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمس الثلاثاء، ساهم في إفشال تسديدات ركلات الترجيح.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن مشجعي منتخب السنغال ظلوا طوال المباراة يحاولون تسليط أضواء الليزر على أعين لاعبي منتخب مصر لتشتيت انتباههم، كما رشقت الجماهير في مدرجات السنغال لاعبي المنتخب المصري بزجاجات مياه وأشياء أخرى بعد انتهاء المباراة وأثناء خروجهم من الملعب.

وأضافت الصحيفة ، أن خيوط الليزر الأخضر تكثفت بشكل ملحوظ على وجه محمد صلاح في أثناء استعداده لتنفيذ ركلة الجزاء الأولى لمنتخب مصر، وتكرر الأمر ذاته مع بقية لاعبي المنتخب الذين تعاقبوا على تنفيذ ركلات الترجيح، ووصفت الصحيفة ممارسات جمهور السنغال بأنها "مشاهد قبيحة وكريهة".

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية ، أن جمهور السنغال في المباراة التي تأهل منتخب بلاده من خلالها إلى كأس العالم، عمد لتوجيه الكثير من أشعة الليزر على أعين لاعبي منتخب مصر أثناء تنفيذ ركلات الترجيح، وعلى وجه حارس مرمى المنتخب محمد الشناوي، أثناء تصديه للركلات.

وعندما تقدم صلاح لتسديد ركلته، ظهرت أشعة ليزر كثيفة غطت نصف وجهه قبل أن يسدد الكرة "بشكل غريب جدا" فوق مرمى الحارس إدواردو ميندي.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن محمد صلاح سدد ركلة الجزاء فوق العارضة العليا للمرمى، بينما كان وابلًا من أضواء الليزر مسلطًا على وجهه.

وأكدت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية إن مشجعي منتخب السنغال تعمدوا استفزاز لاعبي منتخب مصر بأضواء الليزر منذ لحظة عزف النشيد الوطني قبل المباراة وطوال فترات اللعب، ما يرجح أن النية كانت مبيتة لدى جمهور السنغال للقيام بهذه الممارسات العدوانية خلال المباراة.

وأضافت المباراة أن جمهور السنغال ظل يسلط أضواء الليزر على وجوه لاعبي منتخب مصر، بمن فيهم اللاعبين اللذين أصيبوا إصابات مؤلمة استلزمت وقف المباراة، حيث ظلت أضواء الليزر مسلطة على وجوه اللاعبين المصابين دون احترام لأخلاقيات الرياضة.

وتابعت الصحيفة أن عددا من لاعبي منتخب مصر حاول تنبيه حكم المباراة إلى مخالفات جمهور السنغال لكنه بدا عاجزًا عن اتخاذ قرار في هذا الصدد.

وقالت قناة "يوروسبورت" الفرنسية إن جماهير السنغال استهدفت وجه محمد صلاح بأضواء الليزر الأخضر الحادة في أكثر لحظة حرجة بالمباراة بينما كان يستعد لتسديد ركلة الجزاء الأولى.

وقالت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية إن محمد صلاح ولاعبي منتخب مصر اضطروا لتحمل أشعة الليزر الموجهة إلى أعينهم خلال المباراة، وبشكل خاص أثناء لحظات تسديد ركلات الترجيح.

وأكدت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية إن جماهير السنغال وجهت "طوفانًا من أشعة الليزر" إلى وجوه لاعبي منتخب مصر، وبشكل ساهم في إعاقتهم عن تسديد ركلات الجزاء بشكل صحيح.

وأضافت الصحيفة أن استخدام جماهير السنغال أشعة الليزر وبعض الممارسات الأخرى التي عمدوا إليها طوال فترات اللعب أفسدت أجواء المباراة، ولا سيما خلال لحظات تسديد ركلات الترجيح.