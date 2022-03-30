بعد أزمة أوكرانيا.. روسيا تكشف عن دول النظام العالمي الجديد

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن دول البريكس “البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا” ستكون في قلب نظام عالمي جديد.

وبحسب ريابكوف، تعمل موسكو على إقامة اتصالات مع أي دولة مهتمة بالتعاون مع روسيا.

وقال ريابكوف، تعليقًا على قرار الرئيس بوتين بالتبديل إلى المدفوعات بالروبل في عقود الغاز مع الدول “غير الصديقة”، إن “روسيا لا تغير شروط العقود ولكنها تحمي مصالحها”.

وأضاف أن روسيا لطالما كانت موردا موثوقا للطاقة، وتعتزم مواصلة تسليم الغاز إلى أوروبا.

ومع ذلك ، يجب أن تؤخذ مصالح موسكو في الاعتبار أيضًا.

وقال الدبلوماسي الروسي، إنه منذ أن أعلن الغرب الحرب ضد روسيا، فإنه يتعين على موسكو البحث عن فرص في مناطق أخرى.