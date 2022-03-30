فعاليات اليوم الأول لمبادرة الكشف المجاني لمرضي السكر بمستشفى عين شمس التخصصي بالعبور

شهد اليوم الأول للمبادرة التي أطلقها الدكتور هيثم عزات مدير عام مستشفي جامعة عين شمس التخصصي بالعبور للكشف المجاني لمرضي السكرى والضغط إقبالا شديدا من الجمهور، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب بجامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

بدأت الفعاليات بتسجيل المرضي وعمل التقييم الطبي لهم وتقديم جميع الخدمات الطبية مجانًا من حيث قياس الضغط والسكر العشوائي والوزن والطول وأعقب ذلك الكشف لدي استشاري الباطنة ثم اخصائي التغذية العلاجية لتقديم البرامج الغذائية التي يحتاجها المريض وفقا لحالته الصحية وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

أكد الدكتور هيثم عزات أن مثل هذه المبادرات تأتي في إطار الدور المجتمعي لمستشفي جامعة عين شمس التخصصي بالعبور باعتبارها أحد الركائز الأساسية والدعائم في منظومة الخدمات الطبية بالمدن الجديدة وشدد سيادته على اتخاذ المستشفي كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحفاظ علي سلامة السادة المترددين على المبادرة كما أبدي الحضور سعادتهم من هذه المبادرة متمنيين مزيد من التقدم لهذا الصرح الطبي الكبير.

و أضاف الدكتور هيثم، أن المبادرة مستمرة حتي الغد الخميس الموافق 31/3/2022 وذلك لتقديم الخدمات المجانية للمبادرة لأكبر عدد من الجمهور.