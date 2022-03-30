في مجلس النواب وبحضور النقابة.. وزير الصحة: قرار تكليف الأطباء يصدر قريبا

عقدت لجنة الصحة بـ مجلس النواب، أمس الثلاثاء، جلسة استماع لمناقشة تكليف أعضاء الفريق الصحي، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، وحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واستمعت اللجنة إلى العديد من النقابيين والنواب إضافة إلى ممثلي شباب الأطباء من الدفعة حديثة التخرج.

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن هناك العديد من النواحي تعمل عليها الدولة للحد من هجرة الأطباء، ليس فقط الجانب المادي ولكن أيضاً التدريب والتعليم الطبي المستمر.

تكليف الأطباء قريبا

ورداً على سؤال نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، أعلن عبد الغفار، أن قرار تكليف أطباء الدفعة الحديثة سيصدر قريباً، مضيفا أنه تم طرح عدة مقترحات على الأطباء لآلية ونظام التكليف ومناقشتها سعياً للوصول إلى نظام توافقي يحقق رضاء الأطباء ويتناسب مع الإمكانيات المتاحة.

وفي كلمته وجه الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، الشكر للدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لإشراكهم شباب الأطباء في مناقشات آلية نظام التكليف المزمع تطبيقه.

مخاوف نقيب الأطباء

وفي كلمته، أبدى خيري مخاوفه من تزايد عدد كليات الطب وزيادة أعداد المقبولين بها ما قد يؤدي إلى تخرج أعداد تفوق حاجة المجتمع مثلما حدث في كليات أخرى، وطالب نقيب الأطباء بعمل دراسة دقيقة لأعداد الأطباء التي تحتاجها مصر، وأن يتم الإعلان عن ذلك مسبقاً حتى يتسنى تحديد عدد الطلاب المقبولين بكليات الطب.

كما طالب نقيب الأطباء بسرعة الإعلان عن تفاصيل النظام الجديد المزمع تطبيقه لتكليف دفعة الأطباء الأخيرة.

أسباب هجرة الأطباء

وعن هجرة الأطباء أكد نقيب الأطباء، أن من أسبابها تدني مستوى التدريب والتعليم الطبي المستمر إضافة إلى تدني رواتب الأطباء.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن النظام الذي تم تطبيقه بالسنوات الأخيرة وهو إلحاق جميع الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية، هو نظام خيالي بالنسبة للواقع، حيث تم توزيع الأطباء على مستشفيات غير مؤهلة و لا توجد بها تخصصات الأطباء الملتحقين لدراستها.

وأوضح أن القضية المحورية للأطباء هي التدريب بنوعيته وتوحيده، مضيفا أن توحيد التدريب بالبورد المصري أمر جيد، ولكن التحدي الأكبر هو الأماكن المتاحة لنفس نوعية التدريب، لذا يجب وضع خطة نصل بها أن تكون بمصر بعد 5 سنوات مستشفيات مؤهلة لتدريب الأطباء بنفس الفرص.

يذكر أن دفعة الأطباء حديثة التخرج مارس 2022 و قوامها 9 آلاف طبيب تقريباً، انتخبوا ممثلين لهم لحضور جلسة الاستماع بلجنة الصحة‘ وتضمن ممثلو الدفعة الدكتور عمرو إبراهيم شعبان والدكتور إبراهيم أحمد عسيلي من كلية طب القصر العيني، والدكتور إسلام السيد جابر من طب المنوفية والدكتور محمد علي هاشم من كلية طب سوهاج.

مطالب دفعة الأطباء مارس 2022

وعرض الدكتور عمرو إبراهيم في جلسة الاستماع مطالب دفعة الأطباء مارس 2022 وتضمنت خمسة مطالب هي:-

1- سرعة الإعلان عن النظام الجديد للتكليف وآلية تطبيقه، والذي تم الاتفاق عليه بناء على أطروحات وزارة الصحة على الأطباء حديثي التخرج.

2- وجود خطة زمنية بمواعيد محددة معلنة مسبقاً لحركات التكليف والالتزام بها مع مراعاة تسجيل الرغبات بأسماء المستشفيات.

3- تحديد التخصصات الملحة و تحديد نسبتها استرشادا بتوصيات لجنة الصحة بمجلس النواب بتاريخ 26 مايو 2021، والتي نصت على ألا تزيد نسبة هذه التخصصات عن 20% مع إضافة مميزات مالية و إدارية حقيقية لهذه التخصصات لتشجيع الأطباء على الإقبال عليها.

4- اتباع طرق عادلة واضحة المعالم عند التسجيل في حركة التكليف بما يضمن مبدأ المساواة بين الخريجين و الذي ينقضه دخول جميع الجامعات في تنسيق واحد مع اختلاف نظم التقييم من جامعة لأخرى، ويقترح للمساواة تطبيق طرق إحصائية مثل المجموع الاعتباري للخريج بالنسبة لدفعته وطرق أخرى مثيلة.

5- مراعاة الأطباء الذين سيلتحقون بالخدمة العسكرية، وذلك بتطبيق نفس مميزات نواب الجامعة عليهم، ومراعاة تكليف الطبيبات تبعا لمحافظات إقامتهن.

وقد أصدر الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، بيانا بإدراج كلمة ومطالب شباب الأطباء في مضبطة الجلسة لوضعها في الاعتبار.

من ناحيته أكد الدكتور أحمد السيد، عضو مجلس نقابة الأطباء ولجنة الشباب، أنه لا بد من طرح مميزات للأطباء.

وأوضح السيد، أنه قبل عام 2014 كان هناك عجز شديد في الأطباء بالمناطق النائية، وبعد تعديل ضوابط التكليف في مارس 2014 و منح مميزات للأطباء المكلفين بالمناطق النائية مثل سرعة التسجيل للدراسات العليا و نقل الدرجة المالية بعد عام، أصبحت المناطق النائية جاذبة للأطباء، إلا أن تلك المميزات تم الغاؤها بالنظام الذي طبق السنوات الأخيرة.

وطالب الدكتور محمد علي هاشم ممثلي شباب الأطباء في كلمته، بمراعاة العدالة في التوزيع وإلغاء المركزية وتطبيق اللامركزية بحيث يتم إعلان الاحتياجات في كل محافظة على حدة.