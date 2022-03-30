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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح للتعامل مع مقدمات مرض السكري.. تعرف عليها

صدى البلد

 يتجاهل الكثير مقدمات مرض السكري، حيث إن عادات النوم غير المنتظمة وغيرها ، كلها عوامل جعلت أمراض نمط الحياة مثل مرض السكري  سببًا رئيسيًا للقلق.

مقدمات السكري هي حالة يكون فيها مستوى السكر في الدم أعلى من الطبيعي، ولكن ليس مرتفعًا بما يكفي لاعتباره مرض السكري.

ومن أعراض مقدمات السكر 

  • العطش الشديد
    * التعب (نقص الطاقة)
    * بوليوريا (كثرة التبول) * فقدان الوزن غير المقصود * زيادة الجوع * تنميل أو وخز في القدمين أو اليدين ، إلخ.

 

نصائح للتعامل مع مقدمات السكر 


وقف السكر الأبيض والتحول إلى السكر  الطبيعي

 السكر الطبيعي يتم الحصول عليه من الفاكهة  ، العسل ، إلخ 

يمكن تناوله باعتدال ، ومع ذلك ، يجب إيقاف السكر الأبيض تمامًا حيث إنه مجرد سعرات حرارية فارغة ، ولا يوفر أي تغذية للجسم".

ممارسة اليوجا لمدة 40-60 دقيقة يوميًا مفيد للغاية لمرضى ما قبل السكري ، بما في ذلك التأمل. فمن الضروري أن تظل نشطًا من أجل تحسين التمثيل الغذائي وأيضًا من أجل الأداء الأمثل للبنكرياس".

تناول العشاء المبكر: توقف عن تناول الطعام قبل النوم بثلاث ساعات لأنه يسهل "إزالة السموم من الكبد بشكل مثالي".  احتفظ بفاصل 3 ساعات بين كل وجبة ، أي بين الإفطار والغداء والعشاء.

* احصل على قسط كافٍ من النوم: 7-8 ساعات من النوم السليم وهي أفضل طريقة لتحسين مناعتك وتقليل الالتهاب المزمن وإدارة الإجهاد البدني والعقلي وتحسين المشاكل الهرمونية.

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