مرسيدس تأكد إنتاج مفهوم سيارة EQXX الكهربائية.. صور

أكدت مرسيدس أن التكنولوجيا المعروضة على مفهوم مرسيدس بنز فيجن EQXX فائقة الكفاءة ستدخل مرحلة الإنتاج، وفي حديثه إلى "موف إلكتريك"، أكد متحدث باسم مرسيدس أن التكنولوجيا الموجودة في السيارة، بالإضافة إلى العمليات المعتمدة خلال فترة الحمل الفائقة السرعة لمدة 18 شهرًا، ستنتقل إلى الطرازات الآخرى.

مرسيدس تأكد انتاج مفهوم سيارة EQXX الكهربائية

قال المتحدث "إن EQXX الخاصة بنا هي أداة بحثية مصممة لتخطي الحدود واستكشاف الخيارات لمركبات الإنتاج المستقبلية، إنه مخطط لسلسلة الإنتاج، وقالوا إن العديد من الابتكارات من هذا البرنامج التكنولوجي ستجد طريقها قريبًا إلى سيارات الإنتاج لدينا، وبالإضافة إلى المكونات والتقنيات المحددة، يشمل ذلك نهج التطوير السريع والمتعدد التخصصات بالإضافة إلى البرامج والأدوات الرقمية المستخدمة أثناء عملية التطوير."

مرسيدس تأكد انتاج مفهوم سيارة EQXX الكهربائية

تم الكشف عن مفهوم EQXX في يناير ويُزعم أنه وضع معايير جديدة لكفاءة الطاقة للحصول على "نطاق في العالم الحقيقي يزيد عن 620 ميلاً" أكثر من طراز مرسيدس الكهربائي EQS الرائد.

تعتبر سيارة الصالون الصغيرة الفاخرة الأحدث في سلسلة طويلة من دراسات التصميم التي نشرتها مرسيدس-بنز، لقد تم تصميمه لتحدي مبادئ EV الحالية في برنامج يهدف إلى تفريخ أفكار وعمليات وابتكارات جديدة لاعتمادها على EVs القادمة.

مرسيدس تأكد انتاج مفهوم سيارة EQXX الكهربائية

عند الكشف عنها أشار ماركوس شيفر كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة مرسيدس، إلى أن المفهوم كان عبارة عن سيارة أولية قيد التشغيل والقيادة ، والتي تستخدم حتى نسخة من نظام المعلومات والترفيه MBUX الحالي، ملمحًا إلى هدفها الإنتاجي. ومع ذلك، فإن التعليقات الأخيرة التي تم إجراؤها على Move Electric هي الأقوى حتى الآن فيما يتعلق بإمكانية إنتاج التكنولوجيا.

مرسيدس تأكد انتاج مفهوم سيارة EQXX الكهربائية

قال شيفر: "هناك العديد والعديد من عناصر السيارة التي هي قريبة جدًا من الانتقال إلى سلسلة الإنتاج".

"يمكننا أن ننظر إلى شكل وشكل السيارة، ونحن قريبون جدًا من سلسلة السيارات التي سنراها في عام 2024 مع جميع المكونات لجعلها واحدة من أكثر السيارات الكهربائية الموجودة كفاءة".

مرسيدس تأكد انتاج مفهوم سيارة EQXX الكهربائية

أكد كبير المصممين Gordon Wagener أن EQXX "على الأقل جزء واحد أصغر" من EQE الذي تم الكشف عنه مؤخرًا، ملمحًا إلى إمكانات الإنتاج النهائية كمكافئ كهربائي للفئة C ، والتي ذكرت Autocar سابقًا أنها مستحقة في ذلك الوقت تقريبًا، على الأرجح باستخدام منصة MMA الجديدة كليًا للسيارات الكهربائية الصغيرة والمتوسطة الحجم.

مرسيدس تأكد انتاج مفهوم سيارة EQXX الكهربائية

على الرغم من التوافق مع جميع لوائح الجدارة على الطرق الألمانية الحالية وتوفير مقاعد لأربعة أشخاص بالغين، يُزعم أن EQXX سجل رقمًا قياسيًا جديدًا للكفاءة الديناميكية الهوائية، مع تصنيف سحب أقل من 0.18Cd. هذا بالمقارنة مع 0.20Cd من EQS.

يقال إن برنامج تطوير EQXX قد شهد مساهمات رئيسية من محركات مرسيدس- AMG عالية الأداء ومقرها المملكة المتحدة، والتي تبني محركات V6التوربينية الهجينة لسيارات الفورمولا 1 من مرسيدس.